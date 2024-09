News

Martina Pedretti | 2 Settembre 2024

Videogiochi

Bandai lancia un nuovo Tamagotchi realizzato utilizzando veri gusci d’uovo riciclati

Bandai ha lanciato una nuova edizione del Tamagotchi, chiamata Original Tamagotchi Celebration, che sorprendentemente è stato realizzato utilizzando veri gusci d’uovo riciclati.

Questo modello si distingue per il suo design, che richiama i colori di un uovo marrone chiaro, con dettagli verdi, bianchi e accenti rosa sui pulsanti. Il nome stesso Tamagotchi deriva dalle parole giapponesi “tamago” (uovo) e “uotchi” (orologio), e l’uso di gusci d’uovo si allinea perfettamente con l’essenza del marchio. Anche la confezione del prodotto segue questa linea ecologica, perché è realizzata con carta riciclata, in linea con l’obiettivo di Bandai di “promuovere un futuro più verde”.

Il Tamagotchi non è più soltanto un nostalgico ricordo degli anni ’90, ma ha conosciuto un ritorno inaspettato negli ultimi anni, attirando sia i fan di lunga data sia le nuove generazioni. A maggio, Bandai ha rilanciato il Tamagotchi Connection per celebrare il 20° anniversario di questo modello iconico, che i fan più anziani ricorderanno per la sua caratteristica antenna. L’anno scorso è stato presentato il Tamagotchi Uni. Questo è dotato di funzionalità Wi-Fi che consente ai giocatori di esplorare il “Tamaverse”. Si tratta di un mondo virtuale dove possono incontrarsi, viaggiare e personalizzare i loro personaggi.

Sebbene l’Original Tamagotchi Celebration non offra le caratteristiche avanzate del modello Uni, rimane fedele al gameplay classico del Tamagotchi. Infatti i giocatori dovranno prendersi cura del loro cucciolo digitale, nutrendolo, curandolo, pulendo i suoi pasticci e persino disciplinandolo quando necessario, fino a farlo crescere.

Questo nuovo modello è disponibile in esclusiva su Amazon USA al momento dove può essere preordinato al prezzo di 30 $. Non sappiamo se e quando arriverà in Italia e quale sarà il suo costo.

Vi aggiorneremo se ci saranno novità sul rilascio del nuovo modello fatto di uova nel nostro paese.