Su Prime Video ha ottenuto un successo inaspettato il gameshow comico LOL – Chi ride è fuori. Il format prevede che un gruppo di comici resti rinchiuso in una stanza per sei ore, senza che nessuno possa ridere, per evitare l’eliminazione. Il gruppo di protagonisti che ha avuto il programma in Italia ha assicurato alle sue sei puntate di essere viste e riviste dagli abbonati a Prime Video, e anche sui social non si ha parlato di atro per giorni. Nel programma i comici hanno anche potuto portare determinati oggetti di scena. Ecco dove comprare il bastone di Frank Matano, il microfono di Katia e i costumi di Ciro di LOL – Chi ride è fuori.

Gli oggetti scelti portati dai comici per fare ridere i loro avversari sono diventati presto virali, in particolare il bastone sonoro di Frank Matano. Questa arma per la risata ha infatti divertito gli spettatori di LOL – Chi ride è fuori, dopo che Frank Matano ha scelto di portarlo sul set e usarlo contro i suoi avversari. Per trovarlo online basterà cerare bastone sonoro o tubo sonoro. L’oggetto è disponibile su Amazon, ma anche su Yappashop, dove l’azienda ha citato direttamente Matano:

A causa delle numerose richi este (colpa di Matano*) dal 18 Aprile in avanti, i tempi di attesa potrebbero scendere a 20 giorni. Sii paziente: datti al karaoke o al tip – tap e i giorni scorreranno veloci. Poi avrai una vita intera per infastidire chi desideri con l’irresistibile sonorità del tubo!*PS. Scherziamo, ti vogliamo bene Frank.

Il microfono di Katia Follesa, usato anche dagli altri comici ha mietuto molte vittime. Per trovarlo online e comprarlo basterà cercare microfono da karaoke, e bisognerà stare attenti che abbia determinate funzioni. Infatti lo strumento usato da Katia in LOL – Chi ride è fuori ha degli effetti audio che distorcono la voce e una cassa audio, oltre che un manico per diffondere la voce. Lo si trova facilmente su Amazon o su questo sito.

In LOL – Chi ride è fuori, Ciro dei The Jackal ha cavalcato un dinosauro finto, parte di un costume gonfiabile. Questo oggetto ha una presa d’aria sul retro, per gonfiarlo. Le gambe a cavalcioni fanno parte dell’oggetto, per illudere chi guarda. Su Amazon è possibile trovare il costume, ma anche su altri siti online, cercando costume da dinosauro gonfiabile. Lo stesso vale per i costumi da sumo che Fedez ha fatto usare a Ciro e Frank.

Nonostante Pintus abbia fatto molto ridere grazie alle sue battute, ha anche seminato il panico con una finta bottiglia rotta in testa a Frank Matano. Si tratta di una semplice bottiglia di zucchero, disponibile su svariati siti online. Il disclaimer è sempre lo stesso: usare l’oggetto presente in LOL – Chi ride è fuori con attenzione.

In LOL – Chi ride è fuori non mancano poi occhiali con gli occhi fuori dalle orbite, pistole spara palline, mini biciclette, finti oggetti da prestigiatore, che sono facilmente reperibili online facendo qualche ricerca. Non è da escludere poi che i negozi come supermercati o minimarket non vendano questi divertenti oggetti.

