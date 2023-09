News

Martina Pedretti | 8 Settembre 2023

Quanti follower ha guadagnato il cast di One Piece su Instagram dall’uscita della serie? Scopriamo subito le cifre

I follower ottenuti dal cast di One Piece dall’uscita della serie

La serie One Piece di Netflix, un adattamento live-action del popolare manga, è diventata la più popolare in 84 paesi in totale pochi giorni dopo la sua anteprima.

Non è però solo lo show che i fan hanno seguito con piacere, ma anche le singole star del cast sui social media, e in particolare su Instagram.

Un nuovo studio di Cribbage-Online.net, basato sui dati di Instagram e SocialBlade, rivela quali membri del cast di One Piece hanno guadagnato il maggior numero di follower su Instagram dalla première dello show.

Riuscite a indovinare chi c’è al numero 1?

Jacob Romero Gibson

Al quinto posto troviamo l’account Instagram di Jacob Romero Gibson.

La versione live action di Usop aveva circa 210.753 follower Instagram il 31 agosto.

Il 7 settembre la conta ha raggiunto i 371.552 follower. Si tratta di un aumento di 160.799 follower e di un aumento complessivo del 76,3%!

Ma proseguiamo.