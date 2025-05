Ora si può parlare al DJ AI di Spotify per chiedergli della musica

News

Martina Pedretti | 14 Maggio 2025

Spotify

Ora puoi parlare con il DJ AI di Spotify e chiedere la musica che vuoi

Spotify sta portando l’esperienza musicale personalizzata a un nuovo livello: da oggi, puoi parlare direttamente con il DJ AI dell’app e fargli richieste musicali in tempo reale. È come avere un DJ personale sempre con te, pronto a creare la colonna sonora perfetta per ogni momento della giornata.

La funzionalità, chiamata semplicemente “DJ”, si comporta come un amico musicista che conosce i tuoi gusti, commenta le scelte musicali e ti fa scoprire nuovi brani e artisti. Ora, grazie alla nuova integrazione vocale, l’esperienza diventa ancora più coinvolgente.

Spotify spiega così il passo avanti: “Sappiamo che gli ascoltatori volevano più modi per interagire con DJ e avere un maggiore controllo sulle proprie sessioni. Ora, DJ accetta richieste vocali, per offrire un ascolto davvero su misura.”

Disponibile per gli utenti Premium in oltre 60 mercati, la funzione consente di richiedere musica tramite comandi vocali direttamente dalla fotocamera DJ nell’app. Basta tenere premuto il pulsante DJ, aspettare il segnale acustico, e parlare.

Puoi chiedere per esempio:

“Fammi ascoltare un po’ di rock anni ’90.”

“Voglio qualcosa di tranquillo per leggere.”

“Sorprendimi con brani indie che non conosco.”

“Metti della musica motivazionale per l’allenamento.”

“Suonami canzoni da piangere in macchina.”

Il DJ AI userà la tua richiesta, unita alla cronologia degli ascolti e alle tue preferenze, per creare un mix musicale perfettamente allineato al tuo mood.

Per utilizzare il DJ di Spotify:

Vai nella scheda di ricerca di Spotify e cerca “DJ”. Premi play per avviare la sessione personalizzata. Tieni premuto il pulsante DJ nell’angolo in basso a destra per fare una richiesta. Parla, e lascia che l’AI faccia il resto.

La funzionalità è ancora in fase beta, quindi le richieste devono essere legate alla musica: per ora, niente podcast o audiolibri.