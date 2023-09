News

Martina Pedretti | 8 Settembre 2023

Windows

Windows 11 dà nuova vita Paint: è in arrivo un aggiornamento con lo strumento per rimuovere gli sfondi dalle immagini

Forse non tutti sanno che Paint è un’applicazione ancora presente su Windows 11. Infatti il sistema operativo la aggiorna con cura, e ora è in arrivo anche una funzione per rimuovere lo sfondo dalle immagini.

Chi negli anni 2000 usava Paint per fare rocambolesche creazioni colorate su Windows 95 o su Windows XP, rimarrà stupito scoprendo che il programma è ancora vivo e vegeto.

L’app Paint ha subito un boost su Windows 11, diventando una controparte più umile Photoshop. Ora disponibile in versione beta per Canary e Dev Channel Windows Insiders è un nuovo aggiornamento, che offre la possibilità di rimuovere lo sfondo in un’immagine in pochi semplici click.

Questa nuova funzionalità è disponibile nella versione 11.2306.30.0 dell’applicazione e, per utilizzarla, bisogna solo inserire l’immagine a cui rimuovere lo sfondo su una tela vuota. Successivamente, si deve selezionare il nuovo pulsante di rimozione dello sfondo nella sezione Immagine nella barra degli strumenti. Così facendo si avrà il pieno controllo sull’immagine e scegliere l’area da rimuovere.

Microsoft è stata davvero impegnata nell’aggiornamento dell’app Paint negli ultimi mesi. Lentamente il programmo sta diventando molto più completo di funzionalità rispetto a solo pochi anni fa. Da poco infatti ha ottenuto una Dark Mode, e pare che Windows sia anche al loro su uno strumento di IA generativa, simile a quello di Photoshop.

Lunga vita all’iconico Paint!