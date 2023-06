Le passkey di PayPal arrivano in Italia: come funzionano

News

Martina Pedretti | 28 Giugno 2023

PayPal

Le passkey di PayPal sono arrivate in Italia: come funzionano, cosa sono e come attivarle per tutelarsi dagli attacchi

Come attivare le passkey di PayPal

È ora il turno dell’Italia dopo gli USA: PayPal ha lanciato la funzione Passkey nel nostro paese. Vediamo quindi tutti i dettagli su come attivarla e utilizzarla.

Ci stiamo avvicinando sempre di più all’addio alle vecchie password, in favore di un nuovo modo per gestire la privacy e la sicurezza. Ecco quindi come come attivare Passkey su PayPal in Italia e come funziona questa novità.

Prima di tutto, è importante sapere che il servizio Passkey di PayPal è disponibile solo per i clienti idonei su dispositivi Apple e Google Android, come specificato nel comunicato ufficiale. Il rilascio avverrà in modo graduale, con disponibilità limitata dal 27 giugno per alcuni utenti, seguito da un rollout completo per tutti nelle prossime settimane.

Ma cosa sono esattamente le Passkey e a cosa servono? Si tratta di uno standard di sicurezza che sostituisce le password con coppie di chiavi crittografiche e utilizza credenziali digitali come sensori biometrici (impronte digitali, riconoscimento facciale), PIN o pattern. In pratica, non sarà più necessario ricordare le vecchie password, poiché i dispositivi digitali come smartphone e tablet diventeranno le chiavi per accedere ai tuoi account. Le Passkey offrono numerosi vantaggi, tra cui una maggiore sicurezza contro phishing, credential stuffing e attacchi remoti.

Ora vediamo come attivare una Passkey su PayPal, tenendo presente che al momento è disponibile solo per alcuni utenti. Per avviare una Passkey PayPal su dispositivi Apple e Google Android bisogna:

Accedere a PayPal via Safari (su dispositivi iOS 16, iPadOS 16.1, macOS Ventura o versioni successive) o Chrome (su dispositivi Android 9 o successivi) utilizzando le credenziali; Cliccare l’opzione di “Creare una Passkey”; Dopo aver verificato le credenziali, gli utenti Apple potranno autenticarsi tramite Face ID o Touch ID. Gli utenti Android dovranno autenticarsi tramite il metodo di sblocco preferito.

La creazione e l’utilizzo di una Passkey PayPal sono semplici e veloci, sia su dispositivi Apple che Android. Una volta creata una Passkey, i clienti PayPal possono effettuare il login utilizzandola come metodo di accesso principale, anziché la password PayPal. Potrebbero comunque essere richieste ulteriori misure di autenticazione per garantire la sicurezza dell’account.