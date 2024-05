News

Martina Pedretti | 15 Maggio 2024

Reels più lunghi di 90 secondi? Instagram ve lo sconsiglia

Instagram ha diffuso una nota importante per i creator che dedicano il loro tempo a postare contenuti sul social, in particolare video. Secondo il team infatti pubblicare Reels più lunghi di 90 secondi può effettivamente compromettere la portata nell’app.

Durante un evento per creatori a New York, dove il CEO di Instagram Adam Mosseri ha risposto a varie domande sulla piattaforma, sull’algoritmo, sono stati elargiti anche diversi consigli.

Come riportato da una giornalista inviata da The Information, Adam Mosseri e il team di Instagram hanno presentato una diapositiva particolare in cui si afferma che i Reels più lunghi di 90 secondi possono danneggiare la portata del proprio video.

Innanzitutto, Instagram suggerisce di pubblicare contemporaneamente i propri aggiornamenti su altre piattaforme, perché può essere vantaggioso. Così facendo si generano più discussioni contemporaneamente e si afferma il proprio brand su più pubblici.

Instagram afferma poi che pubblicare contenuti non creati personalmente, contenuti con filigrane di altre app, clickbait e contenuti generali di bassa qualità danneggerà la portata.

Lo stesso vale per i Reels più lunghi di 90 secondi, nonostante l’app permetta di farlo. A oggi, la durata massima attuale della pubblicazione dei video creati all’interno dell’app è di 90 secondi, ma Instagram sta sperimentando anche video da 3 e 10 minuti.

Evidentemente però questi esperimenti non sono andati bene, dato che il team sconsiglia alle persone di caricare video troppo lunghi. Sembra quindi probabile che questo test non vedrà mai la luce del giorno, e che non arriverà in pianta stabile per tutti gli utenti del social.

Voi conoscevate questa informazione preziosa?