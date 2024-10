News

Nicolo Figini | 23 Ottobre 2024

Vi siete mai chiesti perché su Instagram vediamo sempre la seconda foto dei caroselli per prima? La risposta l’ha data l’amministratore delegato Adam Mosseri.

La risposta del CEO di Instagram

Il social fotografico sta aggiungendo, e continuerà a farlo nel tempo, una serie di funzioni innovative e molto apprezzate. Tra le ultime novità, infatti, possiamo menzionare il fatto che sta per diventare strettamente collegata a Spotify. Gli utenti, infatti, potranno salvare la loro canzone preferita e allo stesso tempo aggiungerla nella playlist dell’altro social.

Tuttavia, esistono anche delle funzioni già ben consolidate per chi vuole mostrare la propria vita tramite delle foto. Stiamo parlando delle gallery all’interno delle quali si possono aggiungere varie fotografie. Qualcuno, però, potrebbe chiedersi perché su Instagram visualizziamo sempre la seconda foto dei caroselli per prima. Alla domanda, che ci si potrebbe essere fatti, ha risposto l’amministratore delegato su Instagram:

“Se qualcuno vede il vostro carosello ma non fa swipe, spesso diamo a quel carosello una seconda possibilità e passiamo automaticamente a quel secondo contenuto multimediale per gli utenti”.

I caroselli, in questo modo, ricevono una maggiore copertura venendo loro offerta una seconda possibilità per essere visti: “Più contenuti multimediali significano più interazioni con i post del carosello, e più interazioni significano in media più copertura“. Ecco perché su Instagram visualizziamo sempre la seconda foto dei caroselli per prima.

Mosseri ha anche consigliato di aggiungere la musica ai propri caroselli perché tutto ciò permette di essere visualizzato nella sezione dedicata ai video, quella dei Reel: “Se siete indecisi e potete scegliere tra due opzioni, optare per un carosello piuttosto che per una foto spesso vi aiuterà a ottenere una maggiore visibilità“. E voi lo seguirete questo consiglio? Se sapevate già perché su Instagram visualizziamo sempre la seconda foto dei caroselli per prima, fatecelo sapere con un commento.