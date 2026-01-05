Plaud NotePin S: trascrizioni con tecnologia AI con un click

Lifestyle | News

5 Gennaio 2026

Plaud ha presentato Plaud NotePin S. L’evoluzione del modello precedente si fa notare per la presenza di un pulsante fisico che azzera qualsiasi, accidentale, attivazione del dispositivo.

Plaud NotePin S è pensato per rendere la vita migliore a tutti coloro che vivono nel mondo della comunicazione e hanno bisogno di “catturare ed elaborare” conversazioni e meeting utilizzando un dispositivo tanto efficace quanto discreto.

Funzionalità principali

Plaud Intelligence : Trascrizione con la tecnologia IA in 112 lingue con identificazione di chi parla e vocabolario personalizzato. Generazione di riepiloghi multidimensionali con oltre 10.000 modelli, mappe mentali e integrazione nei flussi di lavoro.

: Trascrizione con la tecnologia IA in 112 lingue con identificazione di chi parla e vocabolario personalizzato. Generazione di riepiloghi multidimensionali con oltre 10.000 modelli, mappe mentali e integrazione nei flussi di lavoro. Sicurezza dei dati: Progettato secondo gli standard più rigorosi: ISO 27001, ISO 27701, GDPR, SOC 2, HIPAA e EN 18031. Ogni conversazione è protetta e al sicuro.

Progettato secondo gli standard più rigorosi: ISO 27001, ISO 27701, GDPR, SOC 2, HIPAA e EN 18031. Ogni conversazione è protetta e al sicuro. Input multimodale: Registra audio, aggiungi testo o immagini e evidenzia i momenti chiave direttamente nell’app Plaud per ottenere riepiloghi più ricchi.

Registra audio, aggiungi testo o immagini e evidenzia i momenti chiave direttamente nell’app Plaud per ottenere riepiloghi più ricchi. Riepiloghi multidimensionali: Da una singola conversazione puoi ottenere contenuti differenziati: attività operative per il team vendite, approfondimenti per i manager, panoramiche strategiche per la dirigenza.

Da una singola conversazione puoi ottenere contenuti differenziati: attività operative per il team vendite, approfondimenti per i manager, panoramiche strategiche per la dirigenza. Modalità d’uso versatili: Indossabile come collana, braccialetto, clip o spilla: comfort garantito tutto il giorno.

Indossabile come collana, braccialetto, clip o spilla: comfort garantito tutto il giorno. Design leggero e prestazioni elevate: Fino a 20 ore di registrazione continua, 40 giorni in standby, corpo ultraleggero da 17,4 g, 64 GB di memoria interna.

Fino a 20 ore di registrazione continua, 40 giorni in standby, corpo ultraleggero da 17,4 g, 64 GB di memoria interna. Kit completo: Include NotePin S, spilla magnetica, clip, cordino per il collo, bracciale, dock di ricarica e cavo USB-C.

Include NotePin S, spilla magnetica, clip, cordino per il collo, bracciale, dock di ricarica e cavo USB-C. Starter Plan gratuito: 300 minuti al mese di trascrizione inclusi. Passa al piano Pro o Unlimited per più minuti e funzionalità IA avanzate.

300 minuti al mese di trascrizione inclusi. Passa al piano Pro o Unlimited per più minuti e funzionalità IA avanzate. Plaud Desktop: Accedi a Plaud Desktop con qualsiasi dispositivo Plaud per registrare riunioni online e di persona. Gestisci tutti i tuoi file audio nell’app Plaud e su Plaud Web.

Già disponibile negli Stati Uniti, il nuovo Plaud NotePin S sarà presto disponibile anche in Europa.