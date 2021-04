PlayStation Plus aprile 2021: giochi gratis su Ps4 e Ps5

PlayStation Plus, ecco i giochi gratis di aprile 2021 per Ps4 o Ps5: Days Gone e Zombie Army 4: Dead War e Oddworld: Soulstorm

Come ogni mese anche a aprile 2021 gli abbonati a PlayStation Plus possono attingere ad alcuni giochi gratis, i cui titoli sono appena stati svelati sul Twitter di PlayStation. Chi possiede una PlayStation 4 potrà scaricare Days Gone e Zombie Army 4: Dead War, mentre chi ha una Ps5, Oddworld: Soulstorm.

I giochi gratis del mese di marzo 2021, saranno disponibili per gli abbonati a PlayStation Plus dal giorno 6 aprile. Saranno poi scaricabili gratuitamente fino al 15 maggio. Ma osserviamo in modo più approfondito i giochi.

Days Gone

Days Gone è un videogioco action-adventure del 2019, sviluppato da SIE Bend Studio e pubblicato da Sony Interactive Entertainment per PlayStation 4–

Entra in un open world disperato del Pacifico nord-occidentale nei panni di Deacon St. John, cacciatore di taglie e vagabondo.

Sfida le minacce della strada dissestata sul retro della tua fidata bici mentre affronti sciami di folli e selvaggi Freaker e umani altrettanto terrificanti.

Il tempo imprevedibile e le diverse ore del giorno e della notte possono causare pericoli incredibili e sorprese scioccanti. Elabora le tue strategie mentre personalizzi armi e abilità, costruisci trappole e potenzia la tua moto mentre cerchi di sopravvivere alla natura selvaggia spietata.

PlayStation Plus aprile 2021 Zombie Army 4: Dead War

Zombie Army 4: Dead War è un videogioco in terza persona sviluppato e pubblicato da Rebellion Developments. È un sequel del gioco di compilazione 2015 Zombie Army Trilogy, a sua volta uno spin-off della serie Sniper Elite.

Le orde di Hitler sono tornate in questo sparatutto da brivido. Abominevoli nemici, armi epiche e una nuova straziante campagna per 1-4 giocatori ti aspettano nell’Europa degli anni ’40, mentre combatti per salvare l’umanità dai non morti Armageddon.

Continua la storia alternativa di Zombie Army Trilogy in nuovi livelli e scopri un piano sinistro che porta la Survivor Brigade in tutta Italia e oltre.

PlayStation Plus aprile 2021 Oddworld: Soulstorm

Abe di Oddworld ritorna in questo platform d’azione e avventura ambientato subito dopo gli eventi di Oddworld: New ‘N’ Tasty del 2014.

Dopo aver subito una trasformazione da ingranaggio incapace in una mega macchina aziendale a improbabile eroe e faro di speranza, Abe deve ora salvare i suoi compagni Mudokon con ogni mezzo necessario.

Man mano che si reclutano più seguaci, si mantiene la furtività e si risolvono puzzle per sopravvivere raccogliendo beni e crea un arsenale per liberare i tuoi amici. In Oddworld: Soulstorm, si capisce che il potere di molti sarà necessario per risolvere problemi che l’individuo da solo non può.

