PlayStation Plus gennaio 2022: i giochi gratis su Ps4 e Ps5

PlayStation Plus, i giochi gratis a gennaio 2022 disponibili per Ps4 e Ps5: Persona 5 Strikers, Dirt 5 e Deep Rock Galactic.

Come ogni mese anche a gennaio 2022 gli abbonati a PlayStation Plus possono attingere ad alcuni giochi gratis, i cui titoli sono appena stati svelati sul blog di PlayStation. Chi possiede una PlayStation 4 potrà scaricare Persona 5 Strikers, Dirt 5 e Deep Rock Galactic. Inoltre gli ultimi due saranno disponibili anche per chi possiede anche una PS5.

I giochi gratis del mese di gennaio 2022, saranno disponibili per gli abbonati a PlayStation Plus dal giorno 4 gennaio. Saranno poi scaricabili gratuitamente fino al 1 febbraio. Ma osserviamo in modo più approfondito i giochi.

Persona 5 Strikers

Tra i giochi gratis di gennaio 2022, troviamo Persona 5 Strikers. Il giocatore sarà trasportato in una storia completamente nuova con i Phantom Thieves mentre si imbarcano in un epico viaggio attraverso il Giappone. Una vacanza estiva con amici intimi prende una svolta improvvisa quando si scopre una realtà distorta, dove regna la corruzione.

Dirt 5

Tra i giochi gratis di PlayStation Plus di gennaio 2022, troviamo Dirt 5. Il giocatore dovrà conquistare incredibili rotte globali e guidare un iconico elenco di auto in un’esperienza di corsa fuoristrada amplificata. Le piste saranno di diversi tipi, tra cui ghiaia, ghiaccio, neve e sabbia, con auto che vanno dalle icone dei rally ai camion, agli eroi GT. Si potrà correre su oltre 70 percorsi in 10 località globali, dal ghiacciato East River di New York, al bagliore dell’aurora boreale in Norvegia.

Deep Rock Galactic

Tra i giochi gratis di PlayStation Plus di gennaio 2022, troviamo Deep Rock Galactic. Si tratta di un FPS cooperativo con protagonisti dei nani spaziali, ambienti distruttibili, grotte generate proceduralmente e orde infinite di mostri alieni. Il giocatore lavorerà insieme ai personaggi per scavare, esplorare e farsi strada attraverso un enorme sistema di grotte pieno di orde di nemici mortali e risorse preziose.

