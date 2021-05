PlayStation Plus giugno 2021: i giochi gratis su Ps4 e Ps5

PlayStation Plus, i giochi gratis di giugno 2021 per Ps4 o Ps5: Operation: Tango, Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown, Star Wars: Squadrons

Come ogni mese anche a giugno 2021 gli abbonati a PlayStation Plus possono attingere ad alcuni giochi gratis, i cui titoli sono appena stati svelati sul Twitter di PlayStation. Chi possiede una PlayStation 4 potrà scaricare Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown e Star Wars: Squadrons, mentre chi ha una Ps5, Operation: Tango.

I giochi gratis del mese di giugno 2021, saranno disponibili per gli abbonati a PlayStation Plus dal giorno 1 giugno. Saranno poi scaricabili gratuitamente fino al 5 luglio. Ma osserviamo in modo più approfondito i giochi.

Operation: Tango

Operation Tango

A giugno 2021, su PlayStation 5, arriva gratis il gioco Operation Tango. In questa avventura di spionaggio cooperativa si dovrà salvare il mondo e completare pericolose missioni in un universo high-tech del prossimo futuro. Con vari set di abilità e diversi punti di vista si potranno superare sfide asimmetriche, lavorando in tandem. Il lavoro di squadra è fondamentale e la comunicazione è fondamentale! Nota: Operazione: Tango richiede che entrambi i giocatori abbiano accesso a un microfono funzionante.

Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown

Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown

L’iconico mondo di lotte uno contro uno di Sega viene rifatto per una nuova generazione dallo sviluppatore Yakuza e Judgment Ryu Ga Gotoku Studio. Questa esclusiva debutta su PlayStation Plus, consentendo sia ai veterani di VF che ai nuovi arrivati di sperimentare l’intenso combattimento di arti marziali, la strategia profonda e il gameplay estremamente bilanciato del gioco. Nuove funzionalità online, come tornei personalizzati che supportano fino a 16 giocatori e spettatori dal vivo.

Il gioco sarà disponibile solo su PlayStation Plus per circa due mesi, giugno e luglio, ma uscirà anche su PlayStation Now a giugno.

Star Wars: Squadrons

Star Wars Squadrons

A giugno 2021, tra i giochi gratis di PlayStation 4, arriva anche Star Wars Squadrons. Padroneggia l’arte del combattimento di caccia stellari in frenetici combattimenti spaziali multiplayer e impara cosa significa essere un pilota! Questa emozionante storia di Star Wars per giocatore singolo ambientata dopo gli eventi di Il ritorno dello Jedi è vista da prospettive alternate di due fazioni. La Nuova Repubblica lotta per la libertà. L’Impero chiede ordine. Prendi il controllo di velivoli iconici come l’X–wing e il caccia TIE, personalizza equipaggiamenti e cosmetici, devia la potenza tra armi, scudi e motori mentre ti immergi nella cabina di pilotaggio.

PCProfessionale © riproduzione riservata.