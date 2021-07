PlayStation Plus luglio 2021: i giochi gratis su Ps4 e Ps5

PlayStation Plus, i giochi gratis di luglio 2021 per Ps4 o Ps5: Call of Duty: Black Ops 4, WWE 2K Battlegrounds, A Plague Tale: Innocence

Come ogni mese anche a luglio 2021 gli abbonati a PlayStation Plus possono attingere ad alcuni giochi gratis, i cui titoli sono appena stati svelati sul Twitter di PlayStation. Chi possiede una PlayStation 4 potrà scaricare Call of Duty: Black Ops 4 e WWE 2K Battlegrounds, mentre chi ha una Ps5, A Plague Tale: Innocence. Anche Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown rimane scaricabile gratis da giugno per tutto il mese di luglio.

I giochi gratis del mese di luglio 2021, saranno disponibili per gli abbonati a PlayStation Plus dal giorno 6 luglio. Saranno poi scaricabili gratuitamente fino al 2 agosto. Ma osserviamo in modo più approfondito i giochi.

Call of Duty: Black Ops 4

Call of Duty Black Ops 4

Tra i giochi gratis di luglio su PlayStation Plus troviamo il titolo perfetto per i fan degli sparatutto in prima persona: Call of Duty: Black Ops 4. Torna l’esperienza multiplayer della serie che mette i giocatori l’uno contro l’altro in tutto il mondo. Non mancheranno poi gli zombie da combattere assieme agli amici. Presente anche Blackout, una modalità a mappa ampia ispirata al battle royale. Blackout riunisce personaggi, luoghi, armi e equipaggiamento di tutta la serie in combattimenti di sopravvivenza a tutto campo, il tutto con il tocco unico di Black Ops.

WWE 2K Battlegrounds

WWE 2K Battlegrounds

Il mondo della WWE è il tuo campo di battaglia arcade con Superstar e Leggende WWE che combattono in ambienti interattivi in ​​tutto il mondo. Con uno dei giochi gratis di luglio su PlayStation Plus, WWE 2K Battlegrounds, si gioca in una nuova modalità storia sbloccando personaggi e campi di battaglia unici. Si potranno usare abilità speciali e potenziamenti in tipi di partita come Steel Cage, Royal Rumble e altro. Inoltre è possibile competere nei tornei online o rivendicare la propria posizione come re del campo di battaglia contro giocatori di tutto il mondo.

A Plague Tale: Innocence

A Plague Tale Innocence

L’acclamata avventura A Plague Tale: Innocence esce su PS5 con risoluzione 4K nativa, con una grafica altamente migliorata e caricamento rapido, e fa il suo debutto su PlayStation Plus come uno dei giochi gratis di luglio. SI segue la storia della giovane Amicia e del suo fratellino Hugo, in un viaggio straziante attraverso le ore più buie della storia. Braccati dai soldati dell’Inquisizione e circondati da inarrestabili sciami di ratti, i protagonisti impareranno a conoscersi e a fidarsi l’uno dell’altro. Mentre lottano per sopravvivere contro probabilità schiaccianti, combatteranno per trovare uno scopo in questo mondo brutale e spietato.

