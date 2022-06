PlayStation Plus luglio 2022: i giochi gratis su Ps4 e Ps5

PlayStation Plus, giochi gratis a luglio 2022 su Ps4 e Ps5: of Medan, Crash Bandicoot 4: It’s About Time e Arcadegeddon

Giochi gratis luglio 2022 PlayStation Plus

Come ogni mese anche a luglio 2022 gli abbonati a PlayStation Plus possono attingere ad alcuni giochi gratis, i cui titoli sono appena stati svelati sul blog di PlayStation. Chi possiede una PlayStation 4 potrà scaricare Man of Medan, mentre Crash Bandicoot 4: It’s About Time e Arcadegeddon saranno scaricabili anche su Ps5.

I giochi gratis del mese di luglio 2022, saranno disponibili per gli abbonati a PlayStation Plus dal 5 del mese. Saranno poi scaricabili gratuitamente fino al 1° agosto. Ma osserviamo in modo più approfondito i giochi.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Il primo dei giochi gratis di PlayStation Plus di luglio è Crash Bandicoot 4: It’s About Time, ovvero il più recente capitolo della saga platform con protagonista Crash Bandicoot. Si tratta del sequel diretto di Crash Bandicoot 3 e introduce delle nuove funzionalità con oggetti come le Maschere Quantiche e la N.verted Mode.

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan

Man of Medan

Il secondo dei giochi gratis è The Dark Pictures Anthology: Man of Medan. Si tratta di uno degli ultimi capitoli della serie horror interattiva di Supermassive Games. La trama vede cinque amici partire per una vacanza in barca, ma qualcosa di spaventoso turba il loro viaggio.

Arcadegeddon

Arcadegeddon

Infine abbiamo Arcadegeddon, uno sparatutto multiplayer sviluppato da Illfonic. La trama prevede di affrontare combattimenti in cooperativa con fino a tre amici, con la possibilità di cimentarsi anche in alcuni minigame.

PC Professionale © riproduzione riservata.