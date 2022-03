PlayStation Plus nuovo abbonamento: prezzi, giochi e novità

PlayStation Plus e PlayStation Now si uniranno in un nuovo servizio di abbonamento: vantaggi e prezzi dei tre livelli disponibili

Nel 2010 è arrivato PlayStation Plus e ora è pronto a cambiare vesti! Infatti a giugno, PlayStation Plus e PlayStation Now si uniranno in un nuovo servizio di abbonamento che offre una scelta più ampia, con tre livelli di abbonamento. L’obiettivo è quello di fornire un catalogo diversificato di giochi.

Ma andiamo a scoprire la panoramica dei tre livelli di abbonamento.

PlayStation Plus Essential

Quali sono i vantaggi che offre il primo livello di abbonamento, ovvero il PlayStation Plus Essential? Offre gli stessi vantaggi attualmente disponibili per gli abbonati del servizio, come i due giochi scaricabili al mese, sconti esclusivi, archiviazione nel cloud per i giochi salvati, accesso al multigiocatore online.

Il prezzo di PlayStation Plus Essential resta analogo al prezzo attuale del servizio, ovvero di €8,99 al. mese / €24,99 ogni tre mesi / €59,99 all’anno.

PlayStation Plus Extra

Quali sono i vantaggi che offre il secondo livello di abbonamento, ovvero il PlayStation Plus Extra? Offre gli stessi vantaggi del livello precedente, in più, offre un catalogo che include fino a 400 giochi per PS4 e PS5.

Il prezzo per Plus Extra in Italia è di €13,99 al mese / €39,99 ogni tre mesi / €99,99 all’anno.

Plus Premium

Quali sono i vantaggi che offre il terzo livello di abbonamento, ovvero il PlayStation Plus Premium? Offre gli stessi vantaggi dei livelli precedenti, in più include fino a 34* giochi aggiuntivi, tra cui anche un catalogo di grandi classici, dalle generazioni originali di PlayStation, PS2 e PSP. Inoltre offre l’accesso in streaming nel cloud ai giochi originali per PlayStation, PS2, PSP e PS4 disponibili nei livelli Extra e Premium nei mercati in cui è attualmente disponibile PlayStation Now.

Il prezzo di PlayStation Plus Premium è di €16,99 al mese / €49,99 ogni tre mesi / €119,99 all’anno.

Al momento del lancio, si prevede di includere titoli come Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 e Returnal. Nello stesso momento, Now verrà inglobato nella nuova offerta di PlayStation Plus e non sarà più disponibile come servizio autonomo. Al lancio, i clienti di Now verranno trasferiti a Plus Premium senza alcun aumento della tariffa di abbonamento in vigore

