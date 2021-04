PlayStation Plus maggio 2021: i giochi gratis su Ps4 e Ps5

PlayStation Plus, ecco i giochi gratis di maggio 2021 per Ps4 o Ps5: Battlefield V, Stranded Deep, Wreckfest: Drive Hard. Die Last.

Come ogni mese anche a maggio 2021 gli abbonati a PlayStation Plus possono attingere ad alcuni giochi gratis, i cui titoli sono appena stati svelati sul Twitter di PlayStation. Chi possiede una PlayStation 4 potrà scaricare Battlefield V, Stranded Deep, mentre chi ha una Ps5, Wreckfest: Drive Hard. Die Last..

I giochi gratis del mese di maggio 2021, saranno disponibili per gli abbonati a PlayStation Plus dal giorno 4 maggio. Saranno poi scaricabili gratuitamente fino al 31 maggio. Ma osserviamo in modo più approfondito i giochi.

Wreckfest: Drive Hard. Die Last.

Su PlayStation 5 si potrà giocare gratis a Wreckfest, nel mese di maggio 2021.

Il giocatore dovrà bruciare le gomme, infrangere le regole e distruggere il metallo in questo racer full contact dal creatore del FlatOut. Nel gioco si corre e si sistemano le auto rattoppate, migliorandone l’aspetto e rinforzando la loro armatura per sopravvivere agli epici incidenti e ai combattimenti testa a testa sul traguardo nelle gare competitive.

Battlefield V

Su PlayStation 4 si potrà giocare gratis a Battlefield V, nel mese di maggio 2021.

Il giocatore dovrà entrare nel più grande conflitto dell’umanità con Battlefield V. La serie torna alle sue radici in un ritratto mai visto prima della Seconda Guerra Mondiale. Sarà disponibile il multiplayer a tutto campo per Operazioni su vasta scala e nella cooperativa Combined Arms. PlayStation definisce il gioco come il campo da battaglia più ricco e coinvolgente di sempre.

Stranded Deep

Su PlayStation 4 si potrà giocare gratis a Stranded Deep, nel mese di maggio 2021.

Il giocatore dovrà mettere alla prova le sue abilità di sopravvivenza in questa avventura open world. All’indomani di un misterioso incidente aereo, il personaggio + bloccato nella vasta distesa dell’Oceano Pacifico. Da solo, senza alcun mezzo per chiedere aiuto, dovrà fare il possibile per sopravvivere. Si potrà esplorare aree sott’acqua, oltre alla terraferma, alla ricerca di rifornimenti per creare strumenti, armi e un riparo per sopravvivere. La fame, la sete e l’esposizione sono pericolose mentre si corre contro le pericolose creature del Pacifico.

