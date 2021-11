PlayStation Plus novembre 2021: i giochi gratis su Ps4 e Ps5

PlayStation Plus, i giochi gratis a novembre 2021 su Ps4 e Ps5: Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, First Class Trouble e Knockout City.

Come ogni mese anche a novembre 2021 gli abbonati a PlayStation Plus possono attingere ad alcuni giochi gratis, i cui titoli sono appena stati svelati sul blog di PlayStation. Chi possiede una PlayStation 4 potrà scaricare Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning per PS4, mentre First Class Trouble sarà disponibile per chi possiede sia una PS5 che una PS4, come anche Knockout City.

La novità è che anche PlayStation VR avrà tre giochi gratis nel mese di novembre: The Persistence, The Walking Dead: Saints & Sinners – Standard Edition e Until You Fall.

I giochi gratis del mese di novembre 2021, saranno disponibili per gli abbonati a PlayStation Plus dal giorno 2 novembre. Saranno poi scaricabili gratuitamente fino al 6 dicembre. Invece i titoli VR rimarranno disponibili fino al 3 gennaio. Ma osserviamo in modo più approfondito i giochi.

Knockout City

Knockout City

Tra i giochi gratis di novembre troviamo Knockout City, un videogioco multiplayer competitivo a squadre, le cui meccaniche di gioco ricordano quelle del dodgeball. Il giocatore deve attaccare i nemici della squadra avversaria usando una palla. Diverse palle hanno diversi poteri: la Moon Ball, permette al giocatore che detiene la palla di saltare più in alto, la Bomb Ball, una palla bomba che esplode al momento dell’impatto. Il giocatore può anche diventare la palla.

First Class Trouble

First Class Trouble

Si continua poi con First Class Trouble, un party game in cui sei persone giocano insieme online a bordo di una lussuosa navicella spaziale. All’inizio di ogni partita, quattro giocatori verranno selezionati casualmente come Residenti, cercando in modo cooperativo di spegnere un’A.I. nel cuore della nave. Gli altri due giocatori saranno Personoids, che mentiranno, inganneranno e faranno tutto il necessario per fermarli.

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning

Dalle menti dell’autore R.A. Salvatore, il creatore di Spawn Todd McFarlane e il lead designer di Elder Scrolls IV: Oblivion Ken Rolston, arriva Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning. Tra i giochi gratis di novembre c’è quindi questo titolo, rimasterizzato con una grafica straordinaria e un gameplay raffinato il gioco propone combattimenti RPG intensi e personalizzabili all’interno di un vasto mondo di gioco. Scopri i segreti di Amalur, dalla vibrante città di Rathir alla vasta regione di Dalentarth. Salva un mondo lacerato da una guerra feroce e controlla le chiavi dell’immortalità come il primo guerriero mai resuscitato dalla morsa della morte.

The Persistence

The Persistence

Tra i giochi gratis di novembre per PlayStation Plus troviamo anche dei titoli VR. Primo tra tutti The Persistence, che sfida il giocatore a sopravvivere a bordo di un’astronave della colonia dello spazio profondo bloccata nell’anno 2521. Distrutta, malfunzionante e attratta verso un buco nero, “The Persistence” viene invasa da un equipaggio mutato. Sta a te, clone dell’ufficiale di sicurezza Zimri Eder, addentrarti nei ponti della nave per riparare i sistemi e impedire che la nave venga distrutta.

The Walking Dead: Saints & Sinners – Edizione Standard

The Walking Dead: Saints & Sinners

Affronta tutti gli orrori che i vivi e i morti possono offrire in questa nuova avventura VR nell’universo di The Walking Dead. Viaggia attraverso le rovine di New Orleans, infestata dagli zombie, cercando di sopravvivere ogni giorno. Incontra fazioni disperate e sopravvissuti solitari che potrebbero essere amici o nemici. Ogni scelta ha una conseguenza.

Until You Fall

Until You Fall

Come ultimo gioco gratis di novembre per PlayStation Plus, arriva il gioco di combattimento con spade Until You Fall. Qui dovrai giocare in un fantastico ambiente al neon e abbattere mostruosità magiche. Muovi le braccia e il corpo sulla colonna sonora synthwave mentre attacchi, blocchi, lanci incantesimi e ti fai strada più a fondo nel cuore di un mondo fantasy pieno di pericoli.

PCProfessionale © riproduzione riservata.