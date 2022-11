PlayStation Plus novembre 2022: i giochi gratis su Ps4 e Ps5

Giochi gratis novembre 2022 PlayStation Plus

Come ogni mese anche a novembre 2022 gli abbonati a PlayStation Plus possono attingere ad alcuni giochi gratis, i cui titoli sono appena stati svelati sul blog di PlayStation. Chi possiede una PlayStation 4 potrà scaricare LEGO Harry Potter Collection, mentre Nioh 2 e Heavenly Bodies saranno scaricabili anche su Ps5.

I giochi gratis del mese di novembre 2022, saranno disponibili per gli abbonati a PlayStation Plus dal 1° del mese. Saranno poi scaricabili gratuitamente fino al 30 novembre. Ma osserviamo in modo più approfondito i titoli.

LEGO Harry Potter Collection

LEGO Harry Potter Collection

Tra i giochi gratis di PlayStation Plus a novembre 2022 troviamo LEGO Harry Potter Collection, che comprende LEGO Harry Potter: Anni 1-4 e LEGO Harry Potter: Anni 5-7 in versione rimasterizzata. Questa collezione unisce la creatività di Lego all’emozionante mondo di Harry Potter dando vita a un viaggio ricco di incantesimi, pozioni, enigmi, lezioni, duelli e molto altro ancora.

Nioh 2 / Nioh 2 Remastered

Nioh 2

Si prosegue con Nioh 2 / Nioh 2 Remastered, in cui i giocatori possono padroneggiare le letali tecniche dei samurai impersonando un misterioso guerriero per metà uomo e per metà Yokai. Si tratta del secondo capitolo per giocatore singolo di questo GDR d’azione. Nel gioco si potranno abbattere i nemici che infestano il brutale Giappone del periodo Sengoku creato da Team Ninja: nuovi, feroci Yokai, esperti samurai e mostruosi boss mastodontici.

Heavenly Bodies

Heavenly Bodies

Infine tra i giochi gratis di PlayStation Plus a novembre 2022 c’è Heavenly Bodies. Qui i giocatori scopriranno le infinite sfumature del movimento in assenza di gravità in questa intrigante simulazione fisica, caratterizzata da scenari ispirati alle gesta di ricercatori ed esploratori spaziali che hanno fatto la storia. Si possono controllare le braccia del cosmonauta e aiutarlo a spostare oggetti e a muoversi in scenari dalla fisica simulata a bordo di una stazione di ricerca scientifica.

