PlayStation Plus ottobre 2021: i giochi gratis su Ps4 e Ps5

PlayStation Plus, i giochi gratis a ottobre 2021 su Ps4 e Ps5: i titoli sono PGA Tour 2K21 e Mortal Kombat X e Hell Let Loose.

Come ogni mese anche a ottobre 2021 gli abbonati a PlayStation Plus possono attingere ad alcuni giochi gratis, i cui titoli sono appena stati svelati sul blog di PlayStation. Chi possiede una PlayStation 4 potrà scaricare PGA Tour 2K21 e Mortal Kombat X, mentre chi ha una Ps5, Hell Let Loose.

I giochi gratis del mese di settembre 2021, saranno disponibili per gli abbonati a PlayStation Plus dal giorno 5 ottobre. Saranno poi scaricabili gratuitamente fino al 1 novembre. Ma osserviamo in modo più approfondito i giochi.

Hell Let Loose

Questo titolo multigiocatore ispirato alla Seconda Guerra Mondiale unisce epiche battaglie da 100 giocatori a un meta-gioco RTS. In questo gioco i comandanti gestiscono il flusso della battaglia e coordinano le abilità di gioco. I giocatori dovranno fare squadra e affrontare i combattenti nemici online in schermaglie 50v50 su una linea del fronte che cambia dinamicamente. Il primo titolo gratuito per PlayStation Plus, su Ps5, è quindi Hell Let Loose.

PGA Tour 2K21

Proseguiamo con PGA Tour 2K21, che è invece un gioco gratis di PlayStation Plus a ottobre. In questo caso si dovrà fare di tutto per diventare campione della FedExCup. Si affronteranno i professionisti del PGA Tour in fantastici percorsi reali durante la propria carriera, per ottieni ricompense e attrezzatura. Il giocatore può divertirsi contro gli amici o contro i migliori giocatori del mondo in partite locali e online. Il titolo è per Ps4.

Mortal Kombat X

Il picchiaduro da brivido di Netherrealm Studios fonde la presentazione cinematografica con un’esperienza di gioco completamente nuova. Per la prima volta nella storia della serie, ogni personaggio nel suo robusto roster ha una selezione di diversi stili di combattimento tra cui scegliere, offrendo una gamma ampliata di strategie da portare in battaglia, oltre a combattere. Mortal Kombat X è l’ultimo gioco gratis di PlayStation Plus a ottobre, su Ps4.

