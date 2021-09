PlayStation Plus settembre 2021: i giochi gratis su Ps4 e Ps5

PlayStation Plus, i giochi gratis a settembre 2021 su Ps4 e Ps5: Predator: Hunting Grounds 4, Hitman 2 e Overcooked: All You Can Eat!

Come ogni mese anche a settembre 2021 gli abbonati a PlayStation Plus possono attingere ad alcuni giochi gratis, i cui titoli sono appena stati svelati sul Twitter di PlayStation. Chi possiede una PlayStation 4 potrà scaricare Predator: Hunting Grounds 4 e Hitman 2, mentre chi ha una Ps5, Overcooked: All You Can Eat!.

I giochi gratis del mese di settembre 2021, saranno disponibili per gli abbonati a PlayStation Plus dal giorno 7 settembre. Saranno poi scaricabili gratuitamente fino al 4 ottobre. Ma osserviamo in modo più approfondito i giochi.

Overcooked: All You Can Eat!

Tra i giochi gratis di PlayStation Plus per settembre troviamo Overcooked: All You Can Eat!, esclusiva di Ps5. Overcooked!, Overcooked! 2 e tutti i contenuti aggiuntivi sono rimasterizzati in questa edizione definitiva. Si potrà giocare a centinaia di livelli di caos culinario cooperativo sia locale che online, in cucine sempre più pericolose e oscure. I giocatori possono divertirsi con le modalità campagna, sopravvivenza e pratica e, con la novità di All You Can Eat. Sfamate i vostri clienti e non perdete il ritmo!

Hitman 2

Con Hitman 2, gioco gratis a settembre per PlayStation Plus, i giocatori di Ps4 potranno viaggiare in tutto il mondo e rintracciare i propri bersagli in luoghi esotici, strade assolate a foreste pluviali oscure e pericolose. Nessun posto è al sicuro dall’assassino più creativo del mondo, l’Agente 47. Ci si catapulta in un thriller di spionaggio, in cui la missione è eliminare l’inafferrabile Cliente Ombra e annientare la sua milizia, ma quando 47 scopre la vera identità del suo obiettivo e la verità sul suo passato, cambia tutto.

Predator: Hunting Grounds 4

Su Ps4 a settembre arriva gratis per PlayStation Plus Predator: Hunting Grounds 4 . In questo gioco sparatutto multiplayer o si caccia o ci si fa cacciare. Qui l’uomo è contro Predator. Come parte di una squadra di fuoco di quattro persone, si completano missioni impegnative prima che il predatore trovi il giocatore. Altrimenti si può diventare il predatore e cacciare la tua preda, usando armi aliene letali, come il Plasma Caster a spalla, il Combistick e altro ancora.

