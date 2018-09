1 Pokémon Let’s Go Pikachu e Let’s Go Eevee sono i due nuovi attessissimi titoli per Nintendo Switch. Ecco tutti i dettagli sull’uscita, trailer, prezzo e differenze tra i due giochi.

I nuovi titoli della saga di Pokémon è in arrivo su Nintendo Switch e sarà qualcosa di completamente nuovo. Infatti Pokémon Let’s Go Pikachu Eevee promettono di rivoluzionare completamente il metodo di cattura dei pocket monster. Insieme a questa ci sono tante novità, che il sito Polygon ha voluto raggruppare per mostrare il quadro completo. Scopriremo le differenze tra i due titoli e cosa c’è di nuovo rispetto ai capitoli precedenti. Inoltre è in arrivo una nuova generazione, prevista per il 2019!

Pokémon Let’s Go Pikachu Eevee trama

Junichi Masuda, creatore dei videogiochi Pokémon, ha descritto questo capitolo della saga come un remake dello storico Pokémon Giallo. Infatti Pokémon Let’s Go sarà ambientato nella tanto amata regione di Kanto, nella quale avevano luogo i tre titoli originali. Giallo non è però l’unica ispirazione per questo gioco, infatti tutto nasce dall’idea di ampliare il concetto di Pokémon GO. Il gioco ha monopolizzato il mondo intero durante l’estate del 2016, così il team di Pokémon ha deciso di portarlo a un livello successivo.

La storia inizierà proprio a Biancavilla, dove i protagonisti incontreranno per la prima volta il professor Oak che consegnà loro i Pokédex. Oltre a questo, durante la storia sono stati inseriti anche elementi tratti dall’anime, come il Team Rocket e altri personaggi storici.

Il rivale di questo gioco sarà un nuovo personaggio con un carattere completamente diverso da quello di Pokémon Giallo.

Quali saranno i Pokémon disponibili?

I mostri tascabili catturabili saranno quindi i primi 151, da Bulbasaur a Mew. Insieme a questi anche le versioni di Alola di Diglett, Dugtrio, Grimer, Muk, Geodue, Graveler, Golem, Rattata, Raticate, Raiuch, Marowak, Meowth, Persian, Exeggutor, Vulpix, Ninetales, Sandshrew e Sandslash.

Inoltre un nuovissimo Pokémon farà il suo debutto, anche se non è stato rivelato ancora nulla.

Le megaevoluzioni dei tre starter di Kanto saranno assolutamente giocabili: Mega Venusaur, Mega Charizard X e Y, e Mega Blastoise.

Quanti Pokémon posso avere in squadra?

Non cambia nulla rispetto ai giochi tradizionali, infatti il team personale potrà arrivare fino a un massimo di sei Pokémon. La differenza sta nel fatto che lo starter, Eevee o Pikachu, rimarrà fuori dalla poké ball, sulla spalla o sul cappello del protagonista. Insieme a lui anche un Pokémon selezionato dal giocatore camminerà alle sue spalle e potrà interagire con lui. Ogni Pokémon avrà una camminata personalizzata e i pocket monster più grandi saranno anche cavalcabili.

Ci sono ancora le palestre Pokémon?

Sì! Tutte le palestre della regione di Kanto ci saranno. Alcune di queste hanno subito dei restyling, mentre altre sono rimaste fedeli a Pokémon Giallo. Potrai quindi sfidare Misty, Brock, Erika, Sabrina, Lt. Surge e tutti gli altri!

Ma ecco le novità, le differenze, il trailer e il prezzo.