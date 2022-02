Pokémon Presents febbraio 2022: diretta streaming e data

Ma ecco tutte le news su Pokémon Presents: dove guardarlo in diretta, orario e data della live in streaming.

The Pokémon Company ha annunciato ufficialmente il Pokémon Presents, un evento in diretta streaming, che si terrà a febbraio 2022.

Ma quando ci sarà Pokémon Presents? L’evento sarà trasmesso in diretta streaming in data domenica 27 febbraio 2022, a partire dalle ore 15:00, orario italiano. A quest’ora potremo succosi dettagli su diverse novità a tema Pokémon in arrivo prossimamente. La durata prevista è di circa 14 minuti in totale.

L’evento conclude la settimana dedicata al 26esimo anniversario del mondo Pokémon, e sicuramente ci saranno peculiari novità per gli amanti del franchise. Infatti il giorno scelto coincide con il Pokémon Day.

Durante il Pokémon Presents di febbraio 2022 non è ancora chiaro di cosa si parlerà, anche se ci sono diverse opinioni al riguardo. Quali sono gli argomenti che potrebbero fare da protagonisti a questo evento?

Secondo alcuni sarà già annunciato un DLC per Leggende Pokémon: Arceus, mentre altri sperano nella nona generazione, o ancora un nuovo capitolo della serie Let’s Go!. Tra i rumor si ipotizza poi qualcosa dedicato a Pokémon Sleep, Detective Pikachu 2 e altro.

Altri parlano anche di una serie di nuovi eventi speciali per Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente. Infine anche Pokémon Unite potrebbe avere un suo spazio, e potrebbe essere annunciato un nuovo personaggio del gioco.

La presentazione in diretta streaming dell’evento Pokémon Presents avverrà direttamente sul canale YouTube di Pokémon. Infatti su questa piattaforma sarà mandato in live l’evento streaming, come potete vedere dal video in diretta qui sotto. Mettete la sveglia allenatori, tante novità vi attendono nell’evento streaming Pokémon Presents, disponibile alla visione dalle ore 15.00 del giorno domenica 27 febbraio 2022.

