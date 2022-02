Pokémon Day 2022, una settimana di annunci e novità

Il calendario della settimana del Pokémon Day 2022

La settimana del Pokémon Day 2022, giornata che si celebra il 27 febbraio, è iniziata con un’entusiasmante notizia. Infatti, l’account Twitter ufficiale ha svelato che, in attesa del ventiseiesimo anniversario del franchise, ogni giorno della settimana ci sarà un annuncio a tema Pokémon.

Infatti dal 21 febbraio al 27 febbraio, i fan di potranno avere tante novità su titoli di videogiochi e eventi a tema Pokémon. Ecco di seguito il calendario di cosa ci aspetta:

Lunedì 21 febbraio 2022: Pokémon Masters EX;

Martedì 22 febbraio 2022: Pokémon Spada e Scudo;

Mercoledì 23 febbraio 2022: Pokémon Café ReMix;

Giovedì 24 febbraio 2022: Pokémon Unite;

Venerdì 25 febbraio 2022: progetto Musica P25;

Sabato 26 febbraio 2022: Pokémon GO;

Domenica 27 febbraio 2022: festeggiamenti Pokémon Day 2022.

Non possiamo ancora sapere di cosa tratteranno questi annunci, ma potrebbero essere eventi interni ai vari giochi, dedicati proprio alla celebrazione del 26° anniversario Pokémon.

Per quanto riguarda lunedì 21, l’annuncio di Pokémon Masters EX è legato a delle iniziative in-game che comprendono ricerche Unità e Vera e Latias, in arrivo il 28 febbraio. Invece il 23 febbraio è inizierà un evento in Pokémon Café ReMix che prevede la possibilità maggiore di incontrare Starly shiny. Per quanto riguarda il 25 febbraio uscirà invece il video del singolo Reconnect di Yaffle per il progetto Musica P25.

Passando al 24 febbraio, giorno dedicato a Pokémon Unite, potrebbe essere presentato un nuovo combattente, probabilmente un Difensore.Pokémon GO occuperà invece il 26 febbraio, durante il quale si terrà l’evento Pokémon GO Tour di Johto.

Rimane invece un mistero l’annuncio dedicato a Pokémon Spada e Scudo, anche se si ipotizza un nuovo raid dedicato a un singolo mostro tascabile. Per l’occasione è stato aperto un sito giapponese dedicato al Pokémon Day 2022 con immagini inedite e iniziative che si protrarranno per tutta la settimana.

Per quanto riguarda il Pokémon Day 2022 in se, quali sono invece le aspettative dei fan? Secondo alcuni sarà già annunciato un DLC per Leggende Pokémon: Arceus, mentre altri sperano nella nona generazione, o ancora un nuovo capitolo della serie Let’s Go!. Tra i rumor si ipotizza poi qualcosa dedicato a Pokémon Sleep, Detective Pikachu 2 e altro.

