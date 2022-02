La regione di Pokémon Scarlatto e Violetto si ispira all’Italia?

Come dopo ogni annuncio di una nuova generazione Pokémon, anche per la nona, che sarà presentata nei giochi Pokémon Scarlatto e Violetto, sono iniziate le prime speculazioni. In questo caso riguardano la regione in cui è ambientata la storia, dato che si pensa si tratti proprio dell’Italia, o anche della Spagna. Ecco cosa si legge in queste ore sul web.

Al momento in cui scriviamo non abbiamo ancora il nome della regione, dato che il trailer di annuncio ha mostrato solo alcune immagini e i tre starter dei giochi. Tuttavia online si leggono già i primi rumor, e lo stesso video sembra già anticipare quale sia stata l’ispirazione per la nuova regione di Pokémon Scarlatto e Violetto.

Infatti nel trailer d’annuncio, sembra proprio che la regione della nona generazione sia basata o sull’Italia o sulla Spagna, o comunque su un paese del Mediterraneo. Un palazzo che appare nel video ricorda la Sagrada Familia di Barcellona, mentre altre scene alcune piazze d’Italia.

Sebbene sia ancora troppo presto per avere la conferma, questi primi indizi suggeriscono proprio che questa nuova regione potrebbe essere basata sull’Italia o sulla Spagna. Le precedenti generazioni Pokémon hanno preso ispirazione dal Giappone, dalla Francia e, più recentemente, dal Regno Unito con la regione di Galar di Pokémon Spada e Scudo.

Anche la casa del giocatore parla molto del luogo in cui si trova. Infatti è situtata in un’area con palme e un sentiero piastrellato verso la porta d’ingresso. Ancora una volta sembra rappresentare le colline più soleggiate dell’Italia o della Spagna.

Se l’Italia dovesse essere il luogo a cui questa segretissima regione si ispira, sarebbe un momento storico per i giocatori italiani. Solo nelle prossime settimane potremo scoprire tuttavia maggiori informazioni su Pokémon Scarlatto e Violetto. I titoli arriveranno in tutto il mondo a fine 2022.

