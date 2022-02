Tutte le news su Pokémon Scarlatto e Violetto, il gioco che introduce la nona generazione: uscita, trama, prezzo, starter, regione e gameplay open world.

Indice dei contenuti Uscita

Trama

Starter

Trailer

Prezzo

Pokémon Scarlatto e Violetto uscita

Durante il Pokémon Presents del 27 febbraio, per il Pokémon Day, è stata annunciata ufficialmente la nona generazione del franchise! Infatti Nintendo ha svelato i nuovi titoli in arrivo su Switch: Pokémon Scarlatto e Violetto. Ma prima di conoscerli meglio, sappiamo già quando escono?

Per il momento l’azienda ha svelato che i nuovi titoli, open world, saranno disponibili da fine 2022. Non abbiamo quindi una data di uscita precisa, ma presto ci saranno nuovi aggiornamenti in merito.

Pokémon Scarlatto e Violetto trama e gameplay

Cosa sappiamo finora su Pokémon Scarlatto e Violetto? Si tratta degli ultimissimi giochi della serie Pokémon, in arrivo su Nintendo Switch. Con questi nuovi titoli, la serie Pokémon si evolve in un modo tutto nuovo consentendoti di esplorare liberamente un ricco e vasto mondo. Infatti i giochi si preannunciano come degli open world, andando ad ampliare un concetto di gameplay affrontato già in Leggende Pokémon Arceus.

Città e natura si fondono in un mondo senza confini, dato che i giocatori potranno osservare i Pokémon di questa regione in ogni dove: cieli, mari, foreste, strade! Si potrà rivivere l’essenza dei giochi della serie Pokémon, affrontando i Pokémon selvatici nelle lotte per poi catturarli, ma in un’avventura open world adatta ai giocatori di qualsiasi età.​

I protagonisti

Al momento non si conosce ancora il nome della regione, anche se sembra ricordare molto l’Europa. I giocatori inizieranno la propria avventura nei panni di uno dei personaggi principali. Avranno anche un completo diverso da indossare in base alla versione che sceglieranno tra Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto.

Starter di nona generazione

Gli starter

La scelta del primo compagno d’avventura di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto sarà tra i tre starter Sprigatito, Fuecoco e Quaxly. Questi tre mostriciattoli sono i primi annunciati di questa nona generazione. In che modo si incontreranno e che genere di Pokémon sono?

Sprigatito è un Pokémon di tipo Erba, della categoria Erbagatto, con abilità Erbaiuto. Lui è sempre in cerca di attenzioni. Invece Fuecoco è un Pokémon Fuocodrillo di tipo Fuoco, con abilità Aiutofuoco. Lui è un tipo rilassato, che ama fare le cose con calma. Per finire Quaxly è un Pokémon Anatroccolo di tipo Acqua con abilità Acquaiuto. Lui invece è un tipo scrupoloso e ordinato.

Trailer e video

Di seguito è disponibile il trailer ufficiale di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, in cui vediamo ancora molto poco del gioco.

Prezzo

Al momento non sono ancora attivi i pre-order dei giochi. Non sappiamo quindi quanto costeranno i due nuovi titoli. Non appena sapremo un prezzo per Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto su Nintendo Switch, vi aggiorneremo.

