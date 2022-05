Pokémon Scarlatto e Violetto nuovo trailer in arrivo: data e ora

Per Pokémon Scarlatto e Violetto è in arrivo finalmente un nuovo trailer, forse dedicato al gameplay: ecco a che ora e quando uscirà online

The Pokemon Company ha esortato gli allenatori di tutto il mondo a prepararsi per il nuovo, atteso trailer di Pokemon Scarlatto e Violetto. Infatti l’azienda ha annunciato un nuovo evento online dedicato al videogioco, che porterà con se annunci e novità sull’attesissimo titolo.

Game Freak sta per approcciarsi alla nona generazione di Pokemon, della quale al momento sappiamo davvero poco. Infatti il primo teaser d’annuncio di Pokemon Scarlatto e Violetto ha rivelato i nomi dei tre starter e poco altro. Ad oggi non sappiamo ancora come si chiamerà la regione di gioco, che presumibilmente si rifà alla nostrana Penisola Iberica. Ne avremo la conferma o la smentita molto presto.

Quando e a che ora esce il nuovo trailer di Pokemon Scarlatto e Violetto

The Pokemon Company ha condiviso su Twitter che un video gameplay di Pokemon Scarlatto e Violetto è in arrivo per le ore 15:00 italiane di domani, mercoledì 1 giugno.

Nel post non sono forniti ulteriori dettagli sul contenuto del nuovo trailer, anche se i fan si aspettano diverse novità. In molti vogliono infatti conoscere la trama, eventuali novità del gameplay, peculiarità del comparto grafico e altri nuovissimi Pokémon ancora inediti.

Tutti pronti quindi domani alle ore 15:00, per scoprire cosa ci mostrerà Game Freak. Sicuramente Pokemon Scarlatto e Violetto è uno dei giochi più attesi di fine 2022, in arrivo in esclusiva su Nintendo Switch.

