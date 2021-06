Pokémon Unite è stato annunciato ufficialmente: news sul videogioco per Switch, iOS e Android, uscita in Italia e come funziona.

Durante una presentazione di Pokémon Presents, è stato annunciato Pokémon Unite. Si tratta di un videogioco strategico di lotta a squadre online multiplayer free-to-play in arrivo nel 2021 sviluppato da TiMi Studios e pubblicato da The Pokémon Company per Android, iOS e Nintendo Switch.

Pokémon Unite è un gioco multiplayer online con partite articolate in due squadre di cinque giocatori. La mappa di gioco è divisa in due metà, ognuna con più punti di controllo. I giocatori ottengono punti per la loro squadra sconfiggendo i Pokémon “selvatici” e si spostano verso uno dei punti di controllo per marcare gli obiettivi. Ogni partita è a tempo limitato e la squadra con il punteggio più totale entro la fine di ogni partita vince la partita.

I giocatori iniziano ogni partita controllando Pokémon non evoluti e di basso livello, che può poi salire per far ottenere l’accesso a nuove mosse di combattimento man mano che si vincono le battaglie. L’efficacia del tipo, una caratteristica comune nei giochi Pokémon, è assente in Unite. Oltre 20 Pokémon giocabili sono stati ufficialmente rivelati o trovati nelle versioni di beta test del gioco.

Ecco la sinossi ufficiale:

In questo gioco, i partecipanti si sfideranno in lotte a squadre 5 contro 5. Durante le lotte, i giocatori collaboreranno con i compagni di squadra per catturare Pokémon selvatici, far salire di livello e far evolvere il proprio Pokémon e sconfiggere i Pokémon nemici, cercando allo stesso tempo di segnare più punti della squadra avversaria entro il tempo designato.

Quando esce Pokémon Unite in Italia

Se la dinamica del gioco vi ha incuriositi e volete sapere quando esce Pokémon Unite in Italia, ecco la vostra risposta. Il titolo è previsto in arrivo su Nintendo Switch nel luglio del 2021, mentre su altri device iOS e Android a settembre 2021. Per ora non è stata annunciata una data di uscita precisa. UNITE sarà un gioco multipiattaforma free-to-start per Nintendo Switch e dispositivi mobili.

Trailer video

Di seguito potete vedere il trailer ufficiale di Pokémon Unite. Il video inizialmente non include immagini tratte dal gioco, ma solo clip cinematografiche di presentazione. Successivamente ci sono clip tratte dal gameplay.

