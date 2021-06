Amazon Prime Day 2021: quando sarà e offerte migliori

L’Amazon Prime Day sta per fare ritorno con la sua edizione del 2021: ecco quando sarà e quali potrebbero essere le offerte migliori per gli iscritti.

Torna la giornata globale di shopping in esclusiva per i clienti Amazon Prime. Milioni di clienti Prime in tutto il mondo potranno quindi dedicarsi ad acquisti esclusivi di questa giornata, con offerte irripetibili. L’Amazon Prime Day del 2021 è stato confermato, e il colosso dell’e-commerce ha annunciato la data di questo evento, anticipata rispetto all’anno passato. Dopo aver comunicato i risultati finanziari dell’ultimo trimestre, che ha fatto raggiungere un record, con un fatturato di oltre 108 miliardi di dollari, Amazon ha svelato quando si terrà il Prime Day 2021. Il direttore finanziario Brian Olsavsy ha quindi svelato che l’evento avrà luogo a giugno, senza, per il momento, specificare con precisione il giorno.

Successivamente, grazie a una notizia di Bloomerg, si è scoperto che Amazon Prime Day si svolgerà il 21 e 22 giugno 2021.

La scelta di questo mese è stata dettata dal fatto che si tratterebbe per l’azienda di un periodo che attira maggiormente l’attenzione dei clienti e dei fornitori. Altre ragioni risiedono dietro timori legati al rallentamento dei trasporti a luglio, l’impatto delle Olimpiadi e il fatto che luglio sia un mese di ferie. Già nel 2020 si ipotizzava di anticipare l’Amazon Prime Day, che, a causa della pandemia, è slittato a ottobre.

Olsavsky aggiunge infine che Amazon desidera offrire agli utenti iscritti a Prime nuove opportunità per effettuare acquisti risparmiando. Inoltre l’azienda vuole aiutare i venditori terzi ad aumentare il proprio fatturato. Non appena si saprà con precisione quando sarà l’Amazon Prime Day, potremo passare ai dettagli sulla giornata dedicata alle offerte.

Prime Day 2021 offerte

Amazon ha lanciato una promozione che permette di ottenere un buono da 10 euro da spendere durante il Prime Day. Basterà semplicemente effettuare un acquisto da 10 euro tra uno dei prodotti in promozione e utilizzare il coupon tra il 21 e il 22 giugno 2021.

Tra le prime promozioni lanciate da Amazon in occasione del Prime Day, troviamo Kindle Unlimited e Music Unlimited gratis entro il 22 giugno, dopo di che si rinnoverà a 9,99 euro al mese in maniera automatica, salvo disattivazione.

Inoltre sono già partite le offerte vere e proprie, infatti Amazon ha scontato i suoi Echo. Per Amazon Music, chi non ha ancora provato Amazon Music Unlimited può abbonarsi sfruttando quattro mesi di utilizzo gratuito.

Per controllare le altre offerte di Amazon Prime Day 2021, vi consigliamo di consultare questa pagina.

