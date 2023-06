News

Andrea Sanna | 27 Giugno 2023

Amazon

25 da spendere con Prime Day su Amazon. Ma questa offerta non sarà disponibile per tutti gli utenti. Ecco chi potrà usufruirne

25 Euro da spendere con Amazon Prime Day

Tante le offerte attive per il Prime Day 2023 di Amazon, in programma l’11 e il 12 luglio 2023. Stando a quanto emerso il colosso ha aggiunto alla lista un’altra interessante offerta: ottenere un credito di 25 Euro da spendere durante i due giorni di saldi.

Come possiamo leggere sul sito di Amazon, questa proposta di Prime Day sarà possibile ottenerla nel momento in cui ci si registra a Business Prime Basic. Il programma è rivolto ad aziende e professionisti e fornisce diversi vantaggi.

Partiamo con il dire che l’offerta entra in vigore per coloro che hanno effettuato un pagamento al Piano Basic Business prime per un periodo che va dal 21 giugno al 12 luglio 2023. Dunque solo i clienti paganti possono usufruirne e chi sta utilizzando la prova gratuita non è definito idoneo.

Prime Day è un’offerta a tempo limitato e coloro che la utilizzeranno non potranno richiedere rimborso in caso di annullamento dell’iscrizione. Chiaramente anche Amazon valuterà se ogni cliente è iscritto entro la data menzionata in precedenza al piano Business Prime Essential. Ma anche entro i 7 giorni lavorativi rispetto alla data al Piano Basic.

Così poi ogni cliente riceverà una mail di conferma da Amazon, che permetterà di poter usare l’offerta. Come abbiamo detto si tratta di 25 Euro validi per 30 giorni dalla conferma dell’abbonamento al Piano Basic Business Prime. Il credito una volta concesso può essere utilizzato solo fino a un massimo di 25 Euro per account aziendale.

I prodotti acquistati con Prime Day devono essere spediti insieme al medesimo indirizzo di consegna. E l’offerta può essere applicata solo per gli acquisti spediti nel nostro Paese.

Il credito in questione nel momento in cui viene concesso sarà applicato ai prodotti in quel momento idonei al checkout e non potrà essere rimborsato o riutilizzato, a meno che non è la pagina Amazon a specificarlo. E questo vale anche nel momento in cui vorrete ridare indietro o annullare l’ordine.

Il premio di 25 Euro di Prime Day si può esercitare solo per acquisti di articoli al dettaglio venduti da da Amazon (1P) e terze parti (3P).

Ricordiamo infine che l’offerta in questione può essere soggetta a disponibilità, ma anche modificata senza alcun preavviso e non ha alternative di denaro. E non può nemmeno essere trasferibile o convertibile.