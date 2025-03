Prime Video avvia un programma di doppiaggio AI per film e serie TV

News

Martina Pedretti | 6 Marzo 2025

Su Prime Video arrivano i doppiaggi fatti con l’intelligenza artificiale

Prime Video ha annunciato l’avvio di un programma pilota di doppiaggio assistito dall’intelligenza artificiale (AI) per film e serie TV con licenza. L’obiettivo è rendere accessibili ai clienti contenuti che non sarebbero stati doppiati altrimenti, superando le barriere linguistiche e ampliando il pubblico globale.

A partire da oggi, il doppiaggio AI sarà disponibile in inglese e spagnolo latinoamericano su 12 titoli selezionati, tra cui El Cid: La Leyenda, Mi Mamá Lora e Long Lost. Questa tecnologia permetterà agli spettatori della piattaforma di godersi film e serie provenienti da diverse parti del mondo senza limitazioni linguistiche.

“Su Prime Video, crediamo nel migliorare l’esperienza degli utenti attraverso innovazioni AI pratiche e utili“, ha dichiarato Raf Soltanovich, VP di tecnologia di Prime Video e Amazon MGM Studios. “Il doppiaggio AI è disponibile solo per i titoli che non dispongono di un doppiaggio tradizionale e siamo entusiasti di esplorare nuovi modi per rendere i contenuti più accessibili e coinvolgenti”.

Questo programma pilota segue un approccio ibrido, combinando l’intelligenza artificiale con il lavoro di professionisti per garantire un controllo qualitativo adeguato. La collaborazione tra AI e esperti del settore nasce quindi per offrire un doppiaggio accurato anche per titoli che altrimenti non sarebbero disponibili in altre lingue.

Prime Video già offre una serie di strumenti di accessibilità, come sottotitoli, didascalie e descrizioni audio, per migliorare l’esperienza di visione degli utenti.