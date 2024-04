HowTo

Martina Pedretti | 10 Aprile 2024

Come si toglie la pubblicità dalle serie e i film su Prime Video? La guida per rimuovere gli annunci pubblicitari

Ora che su Prime Video è arrivata la pubblicità scopriamo quali sono i modi per toglierla e guardare film e serie TV senza interruzioni.

Come togliere la pubblicità su Prime Video

È ufficiale: dal 9 aprile 2024 su Prime Video è arrivata la pubblicità per tutti gli abbonati e su tutti i contenuti. Infatti ora i film e serie TV nella libreria dello streamer includono degli annunci pubblicitari. Amazon ha inserito questa novità non gradita per continuare a investire in contenuti di qualità e aumentando gli investimenti dell’azienda.

Cosa cambia quindi? Gli abbonamenti non hanno subito aumenti del prezzo, ma la piattaforma prevede la possibilità di sottoscrivere un nuovo piano senza pubblicità. Come si fa quindi a rimuovere la pubblicità da Prime Video?

Per poter guardare film e serie senza interruzioni pubblicitari è necessario pagare di più il proprio abbonamento, con il supplemento di 1,99 euro al mese.

Gli abbonamenti di Prime Video dal 9 aprile diventano dunque due. Il primo è quello con la pubblicità, il cui costo invariato rispetto a prima è di 4,99 euro al mese o 49,90 euro all’anno. Il secondo sale invece a 6.98 euro al mese, con l’extra di 1.90 euro per rimuovere la pubblicità. Se si decide dunque di includere questo supplemento per tutto l’anno, il costo totale per i dodici mesi è di 83.76 euro.

Ecco quindi come rimuovere la pubblicità da Prime Video. Se non vi convince l’idea di pagare un supplemento potete provare a scoprire la nuova esperienza con gli annunci, che l’azienda promette saranno significativamente inferiore di annunci pubblicitari rispetto alla televisione e ad altri servizi di streaming.