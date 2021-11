1 Uscite Prime Video novembre

Nel mese di novembre 2021 la piattaforma streaming di Amazon, Prime Video si arricchisce di uscite nuove, alcune novità sono inoltre particolarmente interessanti per gli abbonati.

Tra serie TV non originali, prodotti inediti esclusivi della piattaforma, e nuove stagioni, sono tanti i prodotti in arrivo.

Sicuramente tra i titoli più attesi troviamo Hanna 3, La ruota del tempo, B3N: Respira e Vita da Carlo.

Ecco tutti i titoli in arrivo su Prime Video a novembre 2021.

Vita da Carlo

Vita da Carlo

dal 5 novembre su Prime Video

Tutto quello che avreste voluto sapere su Carlo Verdone e non avete mai osato chiedere.

Vita da Carlo è una serie comedy in 10 puntate, la prima della sua carriera, in cui Verdone interpreta se stesso in una vicenda comica in cui si intrecciano realtà e finzione.

Protagonista di una storia che ha il sapore del paradosso, Carlo rivela aspetti inediti della sua personalità con un una buona dose di humour, regalando allo spettatore momenti esilaranti.