1 Prime Video marzo 2022

A marzo 2022 si arricchisce il catalogo di Amazon Prime Video.

Tante sono le uscite che gli abbonati alla piattaforma streaming potranno gustarsi in esclusiva!

Tra queste: la stagione 2 di Upload, tutti gli episodi di Sherlock e le prime stagioni di Naruto.

Ma ecco tutti i film e le serie TV in arrivo a marzo 2022 su Prime Video.

Star Trek: Picard stagione 2

dal 4 marzo su Prime Video un episodio ogni venerdì

La seconda stagione di Star Trek: Picard porta il leggendario Jean-Luc Picard e il suo equipaggio in un nuovo entusiasmante e coraggioso viaggio nel passato.

Picard deve arruolare nuovi e vecchi amici per fronteggiare i pericoli della Terra del XXI secolo in una disperata corsa contro il tempo per salvare il futuro della galassia e affrontare il duello finale con uno dei suoi più grandi nemici.

Nel cast Patrick Stewart, Alison Pill, Jeri Ryan, Michelle Hurd, Evan Evagora, Orla Brady, Isa Briones, Santiago Cabrera, Brent Spiner, Whoopi Goldberg e John de Lancie.