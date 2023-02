Prime Video uscite febbraio 2023: film e serie TV in arrivo

News

Martina Pedretti | 30 Gennaio 2023

Prime Video

Le novità di febbraio 2023 su Amazon Prime Video

A febbraio 2023 si arricchisce il catalogo di Amazon Prime Video.

Tante sono le uscite che gli abbonati alla piattaforma streaming potranno gustarsi in esclusiva.

Tra queste

Ma ecco tutti i film e le serie TV in arrivo a febbraio 2023 Prime Video

Harlem stagione 2

dal 3 febbraio

A febbraio 2023 su Prime Video arriva la seconda stagione di Harlem, con Camille (Meagan Good) che, dopo aver mandato a rotoli la sua carriera e aver interrotto la sua storia d’amore, deve capire come rimettere insieme i pezzi; Tye (Jerrie Johnson) pensa al suo futuro; Quinn (Grace Byers) compie un viaggio alla scoperta di se stessa; e la carriera di Angie (Shoniqua Shandai) prende una svolta promettente.

Somebody I Used To Know

dal 10 febbraio

Ally (Alison Brie), produttrice TV maniaca del lavoro, affronta una grande battuta d’arresto professionale che la porta a trovare conforto nella sua cittadina d’origine. Passa una serata frenetica a ricordare il suo primo amore, Sean (Jay Ellis), e inizia a mettere in discussione tutto rispetto alla persona che è diventata. La situazione si fa ancora più confusa quando scopre che Sean si sta per sposare con Cassidy (Kiersey Clemons) la cui sicurezza e creatività ricordano a Ally la persona che era lei stessa un tempo.

Dinner Club S2

dal 17 febbraio

Dopo il successo della prima stagione, Dinner Club torna per la seconda stagione su Prime Video a febbraio 2023, con lo Chef stellato Carlo Cracco in viaggio per l’Italia assieme a quattro compagni speciali, gli attori Antonio Albanese, Paola Cortellesi, Marco Giallini e Luca Zingaretti, alla scoperta delle ricette e dei tesori più nascosti del nostro Paese.

Mete di questo nuovo viaggio sono la Sila in Calabria, la Romagna, il Sud Tirolo e la Sicilia. Una volta rientrati al Dinner Club, i viaggiatori si uniranno a cena con le due socie onorarie Sabrina Ferilli e Luciana Littizzetto regalando sei puntate piene di rivelazioni, buona cucina e tante risate.

Carnival Row stagione 2

dal 17 febbraio

In un mondo fantastico in cui umani e creature si scontrano, la seconda stagione di Carnival Row riprende con l’ex ispettore Rycroft Philostrate (Orlando Bloom) impegnato in un’indagine su una serie di omicidi raccapriccianti che alimentano tensioni sociali. Vignette Stonemoss (Cara Delevingne) e i Black Raven tramano vendetta per l’ingiusta oppressione inflitta dai leader umani di The Burgue. Tourmaline Larou (Karla Crome) eredita poteri soprannaturali che compromettono il suo destino e il futuro di The Row.

Dopo essere fuggita da The Burgue e dal suo vendicativo fratello Ezra (Andrew Gower), Imogen Spurnrose (Tamzin Merchant) e il suo partner Agreus Astrayon (David Gyasi) dovranno affrontare una nuova società radicale che sconvolge i loro piani.

Star Trek: Picard S3

dal 17 febbraio

Star Trek: Picard vede Patrick Stewart riprendere il suo ruolo iconico di Jean-Luc Picard. Si unisce al cast della terza stagione Amanda Plummer (Il re pescatore, Pulp Fiction), che ricoprirà il ruolo di Vadic, il misterioso capitano alieno della Shrike, una nave da guerra che ha messo gli occhi su Jean-Luc Picard e i suoi vecchi compagni di equipaggio della Enterprise.

Sento ancora la vertigine

dal 20 febbraio

Su Prime Video a febbraio 2023 arriva il documentario su Elodie. Sento ancora la vertigine racconta la sfida di Elodie per trovare la canzone per Sanremo 2023. Dai successi discografici, al Pride di Roma, passando per la Mostra del Cinema di Venezia. Uno sguardo intimo nella vita dell’artista in bilico tra la continua voglia di migliorarsi e la paura di non essere abbastanza.

The Consultant

dal 24 febbraio

Quando un nuovo consulente, Regus Patoff (Christoph Waltz), viene assunto con il compito di migliorare le attività della CompWare, compagnia di gaming basata su app, i dipendenti si trovano a far fronte a nuove esigenze e sfide che mettono tutto in discussione… comprese le loro vite.

Island

dal 27 febbraio

Su Prime Video arriva Island, serie fantasy-action coreana, che racconta una storia epica sul combattere il male per salvare il mondo. Van è un immortale cacciatore di demoni che ha protetto il mondo per migliaia di anni. Miho invece è destinata a essere la chiave per salvare il mondo. Peccato che non abbia nessuna memoria delle sue vite passate e di come attivare i suoi poteri. Poi c’è Yohan, un giovane esorcista noto per le sue abilità. Il trio cercherà così di cambiare i propri destini e salvare il mondo.

Tutte le novità di Prime Video a febbraio 2023