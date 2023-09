News

Andrea Sanna | 7 Settembre 2023

Windows

Wordpad non sarà aggiornato

Brutte notizie per i fan del pacchetto Office. Microsoft ha fatto sapere infatti che WordPad non riceverà più alcun aggiornato e in futuro sarà addirittura eliminato dalle prossime versioni. Presentato per la prima volta nel 1995, pare che a breve resterà solo un ricordo ed entrerà a far parte del “passato”.

Come fare quindi? Il consiglio da parte dell’azienda è quello di utilizzare Microsoft Word. Il suo processore di testi a pagamento, ha sempre offerto più funzionalità rispetto all’app base di WordPad. Nei giorni scorsi, nella nota pubblicata dall’azienda si è letto quanto segue:

“WordPad non sta più ricevendo aggiornamenti e verrà rimosso in una futura versione di Windows. Raccomandiamo Microsoft Word per la creazione di documenti di testo ricchi come .doc e .rtf e Windows Notepad per documenti di testo semplici come .txt”.

Da Windows 8 pare infatti che WordPad non abbia più ricevuto alcun tipo di aggiornamento e questo va a confermare la netta presa di posizione e il cambio di rotta sul futuro del programma. La rimozione ha lasciato sorpresi in tanti, che mai avrebbero immaginato un epilogo del genere. I più affezionati, infatti, sperano magari in un ripensamento, ma a quanto pare l’azienda sembra essere sicura di questo importante passo in avanti.

La notizia della cancellazione di WordPad giunge tra l’altro dopo i vari miglioramenti apportati a NotePad. Pensiamo alla funzione di salvataggio automatico o al ripristino delle schede aperte. Nel corso degli anni, infatti, Microsoft ha continuato man mano ad apportare dei cambiamenti, al contrario di quanto fatto con l’app storica.

WordPad infatti hanno deciso di abbandonarla. Dopo l’introduzione dell’interfaccia Ribbon in Windows 7, le funzionalità sono rimasta invariate. Da qui l’idea di rimozione dalle prossime versioni.

Vedremo quali saranno le prossime mosse e cosa cambierà da qui in aventi. Intanto è il caso di dire: bye bye WordPad!