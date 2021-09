Il sito playback.fm rivela qual era la canzone al numero 1 quando sei nato, o in qualsiasi altro data scelta: ecco come funziona

Sei un appassionato di musica e ti tieni sempre al passo con le hit dell’ultimo momento? Le hai vissute tutte, dalle cassette, ai CD, allo streaming, fino alla ritornata moda dei vinili? Allora siamo qui per dirti che esiste un sito che rivela quale canzone era al numero 1 in Italia il giorno del tuo compleanno.

Su playback.fm infatti è possibile scoprire la hit che stava conquistando le radio nel giorno in cui sei nato. Inserisci la tua data di nascita, o qualsiasi altra data, e la canzone più popolare in Italia apparirà nel box sotto il testo. Questo è il modo in cui scoprire quale canzone era la più ascoltata in un determinato giorno per te speciale, che sia il compleanno, un anniversario o qualsiasi altra cosa.

Si tratta di un divertente modo di scoprire i trend che hanno segnato il mondo della musica negli anni. Si può inoltre determinare quanto questa si sia evoluta a seconda della domanda. Se quindi volete scoprire quale artista era il più ascoltato in un preciso giorno, per pura curiosità o anche per fare una sfida con i vostri amici, questo sito fa al caso vostro.

Infatti non basterà niente a scoprirlo, cliccando sui menù a tendina che propongono giorno, mese e anno. Una volta scelte le tre cifre, sarà possibile cliccare sul tasto Scopri la tua canzone n.1 e questa salterà fuori!

L’archivio va indietro fino al 1959, e si ferma ai primi mesi del 2020. Pertanto non il sito è aggiornato ai tempi nostri, ma sicuramente, i creatori provvederanno ad aggiungere le nuove hit anche del 2021.

La stessa cosa poi si può fare anche con il film che era al numero 1 in un determinato giorno. Il sito inoltre offrirà la possibilità di guardare un trailer della pellicola, così da far scoprire nuovi titoli a chi si diletta a scoprire queste informazioni.

PCProfessionale © riproduzione riservata.