Quali sono i dispositivi non compatibili con il piano pubblicità Netflix

Quali sono i dispositivi che non supportano il piano con pubblicità Netflix? La lista dei device non compatibili con l'abbonamento.

La lista dei device che non supportano il piano Base con pubblicità di Netflix

Netflix ha lanciato il suo nuovo piano economico con pubblicità anche in Italia. Tuttavia ci sono alcuni dispositivi che non supportano il nuovo abbonamento. Scopriamo subito quali.

Oggi 4 novembre debutta in 12 Paesi il nuovo abbonamento di Netflix con la pubblicità. Questa novità permette agli utenti di risparmiare sulla solita spesa mensile, includendo alcuni spazi pubblicitari durante la visione. Tuttavia non tutti i dispositivi possono supportare il nuovo abbonamento, forse solo in un primo momento.

Nella pagina di supporto dell’azienda si trova un elenco di dispositivi che non supporteranno il nuovo piano. Se quindi stavate prendendo in considerazione di sfruttare questo nuovo servizio, è consigliato verificare che i vostri device siano compatibili.

Tra i dispositivi mobili su dispositivi iOS e Android, è necessario aggiornare almeno a iOS 15 e Android 7 o versioni successive. Chi invece usa Chromecast, potrà iscriversi all’abbonamento con pubblicità Netflix solo con i modelli che supportano la Google TV. Non è possibile quindi utilizzare Chromecast di prima, seconda o terza generazione, dato che l’abbonamento Base con Pubblicità non funziona. Lo stesso vale per Chromecast Ultra.

Passando invece a Apple TV nessun modello offre supporto per il piano con pubblicità di Netflix. Anche chi usa ancora PlayStation 3 per guardare contenuti streaming, sarà nella stessa situazione, al contrario degli utenti Ps4 e Ps5.

Infine le smart TV, i computer PC e Mac e i prodotti streaming di Amazon, sono del tutto compatibili. Per ogni dubbio e ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale.

PC Professionale © riproduzione riservata.