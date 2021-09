Nuove emoji: come averle e quando arrivano su WhatsApp, iOS e Android

Sono state annunciate le nuove emoji del 2021/2022: quali sono, come averle e quando arriveranno su iOS, WhatsApp e Android.

Nuove emoji quando arrivano su iOS e Android

Unicode Consortium ha pubblicato l’elenco ufficiale delle nuove emoji in arrivo con l’aggiornamento Emoji 14. Queste nuove faccine, ma anche gli inediti simboli arriveranno presto anche su iOS e Android, ma quando?

Le nuove emoji circolano online da tempo, ma per via pandemia da Covid-19 il loro arrivo è stato rinviato più volte. Tuttavia The Unicode Consortium ha confermato che l’attesa è ormai finita, e che presto, in particolare su PC, faranno il loro debutto.

Infatti sull’account Twitter ufficiale di The Unicode Consortium è stato confermato che le nuove emoji arriveranno entro il prossimo anno. Per quanto riguarda i dispositivi Android e iOS, le 37 faccine che fanno parte di Unicode 14.0 dovrebbero fare il loro debutto con dei prossimi aggiornamenti, nel corso 2022.

Invece sembra che gli utenti Google potranno usarle sui propri device anche prima, in concomitanza di un futuro release delle app Gboard o di Google Messaggi.

Nuove emoji su WhatsApp

Come averle invece su WhatsApp? Le nuove emoji solitamente arrivano su tutti i dispositivi in concomitanza con il rispettivo lancio su iOS o su Android. Quindi anche sull’app di messaggistica arriveranno nel corso del 2022, a seconda del dispositivo che ogni utente possiede. Solo allora si potranno inviare le nuove faccine in chat su WhatsApp.

Quali sono le nuove emoji

Nuove emoji su Android

Queste nuove faccine erano già state presentate lo scorso luglio e puntano quasi interamente all’inclusività. Infatti si andranno ad aggiungere alla libreria di emoji la persona incinta. Per il reparto emoticon abbiamo una faccina che si copre il viso, un volto che si scoglie, uno che trattiene le lacrime, e tanti gesti manuali. Il cuore, ma anche il cuore coreano, il gesto di darsi la mano, e un dito che indica sono alcuni di questi.

Tra le nuove emoji si annoverano anche quella che morde il labbro, un troll, una persona con la corona da re e un nuovo fiore. Figura poi il corallo, aggiunto per ricordare le barriere coralline, minacciate tutti i giorni dal riscaldamento globale.

L’elenco continua con i fagioli, un nido vuoto, un nido con due uova, la mano di Fatima, uno scivolo, un salvagente, il volante dell’auto, la batteria scarica, la radiografia e le bolle di sapone. Alcune di queste emoji inoltre saranno disponibili in diverse varietà, ovvero con diverse tonalità della pelle.

QUI è disponibile l’elenco completo delle nuove emoji.

