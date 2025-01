News

Nicolo Figini | 20 Gennaio 2025

In queste ore è stato rivelato che Twitter sta per introdurre una nuova funzione che riguarda la visione dei video all’interno dell’applicazione.

La novità per i video su Twitter

Ormai quasi tutte le applicazioni principali per quanto riguarda i social hanno introdotto una funzione che permette di guardare i video a scorrimento verticale. TikTok è l’app per eccellenza e nelle scorse ore gli abitanti degli Stati Uniti hanno rischiato di non poterla più usare.

Nonostante l’allarme, per il momento, sia rientrato Twitter ha annunciato una importante novità. Come riporta anche il video qui sotto un post pubblicato dal profilo ufficiale recitava: “Una nuova, coinvolgente home page per i video verrà lanciata oggi negli Stati Uniti“.

Per il momento, quindi, tale novità è relativa soltanto agli americani e non coinvolge ancora gli altri Paesi del mondo. In molti attendono impazienti anche in Italia perché la visione dei filmati in questo modo riesce sempre ad attirare l’attenzione e a creare più engagement.

X/Twitter announces a new video tab on the platform for US users. pic.twitter.com/uRTOh093Q3 — Pop Crave (@PopCrave) January 20, 2025

Qualcuno sul web ritiene che Twitter, visto che l’annuncio arriva poco dopo il ban di TikTok, abbia preso tale decisione per tentare di prendere il posto dell’applicazione. Tuttavia, questa iniziativa non avrà forse il successo sperato perché il social avversario ha ripreso a funzionare dopo la promessa di Donald Trump di posticipare l’eventuale chiusura di almeno 90 giorni.

Vedremo che cosa accadrà nel prossimo periodo. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più ma per adesso non abbiamo altre informazioni. Vi avviseremo anche nel caso in cui la nuova scheda di Twitter/X approderà anche in territorio italiano. A presto con tante altre news.