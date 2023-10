News

Martina Pedretti | 26 Ottobre 2023

Spotify

Cosa sappiamo su Spotify Wrapped 2023: quando uscirà la funzione

Spotify Wrapped 2023 è ormai alle porte, ma quando verrà rilasciato quest’anno? Ecco cosa sappiamo su quando si potranno scoprire gli album, canzoni e artisti che più abbiamo ascoltato negli ultimi mesi.

Ebbene sì, è di nuovo quel momento! Ottobre è arrivato, il che significa che Spotify si sta preparando ad analizzare i nostri gusti musicali, racchiuderli in una piccola presentazione ed lanciare il Wrapped del 2023.

Non si sa ancora che tipo di funzionalità speciali includerà Wrapped del 2023, ma, come sempre, possiamo aspettarci che Spotify rivelerà il nostro artista più ascoltato, così come i 5 brani e generi più ascoltati e quanti minuti di musica abbiamo ascoltato negli ultimi 10 mesi.

Quindi, quando verrà rilasciata Spotify Wrapped nel 2023? La funzionalità non ha una data di lancio fissa, ma gli utenti Spotify dovrebbero tenere d’occhio i social della piattaforma da fine novembre.

Come ogni anno, Spotify Wrapped 2023 non ha una data di uscita prestabilita. Basandoci sugli ultimi anni, tuttavia, possiamo ipotizzare quando sarà reso disponibile. Negli scorsi anni Wrapped è arrivato in questi giorni:

2017: 6 dicembre

2018: 6 dicembre

2019: 5 dicembre

2020: 2 dicembre

2021: 1 dicembre

2022: 30 novembre

Wrapped nel 2022 è arrivato prima di quanto previsto dagli utenti di Spotify, cadendo l’ultimo giorno di novembre anziché il primo giorno di dicembre. Wrapped del 2023 uscirà probabilmente nello stesso periodo dell’anno scorso, quindi teniamo gli occhi puntati sull’account Twitter di Spotify e sulla nostra app verso la fine di novembre.

Nonostante Wrapped arrivi alla fine dell’anno, Spotify in realtà smette di monitorare le nostre abitudini di ascolto molto prima. Pare infatti che la piattaforma includa nel recap annuale la musica ascoltata tra il 1 gennaio e il 31 ottobre di ogni anno.

Ciò significa che tutto ciò che ascoltiamo nei mesi di novembre e dicembre 2023 non saranno nel Wrapped 2023.