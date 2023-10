HowTo

Martina Pedretti | 11 Ottobre 2023

Instagram Spotify

Vuoi scoprire come condividere parti dei testi delle canzoni da Spotify sulle Storie Instagram? Ecco la facile guida

Testi delle canzoni Spotify nelle Storie Instagram: come condividerli

Condividere i testi delle tue canzoni preferite su Instagram è un ottimo modo per esprimere emozioni, condividere pensieri o semplicemente mostrare il tuo gusto musicale. Se usi Spotify e vuoi condividere i testi delle canzoni direttamente sulla tua Storia di Instagram, ecco come farlo in modo semplice e creativo.

La funzione Live Lyrics di Spotify permette agli utenti di condividere parti di un testo specifiche, a seconda delle nostre preferenze. La parte migliore è che condividere i testi delle canzoni di Spotify sui Instagram richiede solo pochi istanti:

Scegli la canzone: inizia scegliendo la canzone di Spotify di cui desideri condividere i testi. Apri l’app sul tuo dispositivo e trova la canzone che vuoi postare nelle Storie. A questo punto scorri verso il basso, e tocca il lettore musicale nella parte inferiore dello schermo per aprirlo.

Ora tocca il pulsante Condividi nell’angolo in basso a destra dello schermo.

Qui puoi selezionare la parte di testo che desideri condividere, e per procedere tocca Continua.

Spotify ora ti mostrerà un’anteprima del tuo post. Tocca l’icona delle Storie Instagram, su cui desideri condividere il testo di Spotify, nella parte inferiore dello schermo.

Ora ti si aprirà la schermata classica delle Storie Instagram, e starà a te scegliere se condividere il testo della canzone da Spotify con Tutti o con gli Amici stretti.

Come condividere i testi delle canzoni da Spotify alle Storie Instagram

Tieni presente che non puoi condividere i testi delle canzoni di Spotify come post di Instagram a meno che tu non faccia uno screenshot, da caricare sul tuo profilo.

Questa è un’ottima maniera per condividere i tuoi momenti musicali preferiti e far conoscere nuove canzoni ai tuoi amici. Inoltre, puoi creare un’atmosfera particolare selezionando i passaggi più significativi del testo o utilizzando i testi per esprimere i tuoi pensieri personali.