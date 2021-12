Quando si potrà vedere il proprio Spotify Wrapped 2021? Su Twitter arriva l'emoji dedicata: la funzione è ormai in arrivo in Italia

Dicembre è iniziato e su Twitter è impazzito l’hashtag dedicato allo Spotify Wrapped 2021, al quale è stata aggiunta anche l’emoji dedicata. Infatti gli utenti iscritti alla piattaforma musicale si stanno chiedendo quando potranno vedere il proprio riassunto dell’anno passato, in termini di ascolti. Cerchiamo di scoprirlo.

Al momento Spotify ha attivato una pagina web dedicata al Wrapped 2021, svelando che presto si potrà consultare il proprio.

Preparati per Wrapped 2021. Il riassunto del tuo anno su Spotify. Preparati per un’esperienza unica e personalizzata che ti farà rivivere il tuo anno insieme agli artisti, i brani e i podcast che hanno definito il tuo 2021. Più ascolti e più il tuo Wrapped 2021 saprà darti soddisfazioni, quando lanceremo alla fine di quest’anno. Fino ad allora, rivivi qui Wrapped 2020.

Infatti al momento il sito permette di rivivere il proprio Spotify Wrapped 2020, in attesa di quello del 2021. In molti si aspettavano che la divertente feature riassunto si sarebbe attivata la notte del primo dicembre, ma così non è stato.

Spotify si sta preparando a svelare la sua terza edizione di Wrapped per gli utenti di tutto il mondo, compresa l’Italia. Anche se la data esatta non è ancora stata svelata, dovrebbe essere presto. L’esperienza farà luce su ciò che più si ha ascoltato sulla piattaforma nel corso dell’anno.

La funzione Wrapped di Spotify infatti consente agli utenti di visualizzare importanti statistiche relative al loro percorso di ascolto musicale nell’ultimo anno. Gli utenti saranno in grado di visualizzare le loro canzoni più ascoltate, gli artisti più amati, gli album preferiti, i podcast e altro ancora.

