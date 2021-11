Anche Spotify potrebbe lanciare un feed video come TikTok

TikTok ha visto il suo feed video in formato breve ripreso da una serie di aziende concorrenti, da Instagram a Snapchat, a YouTube e persino a Netflix. Ora sembra anche Spotify si unirà a questa lista. La società ha confermato che sta attualmente testando una nuova funzionalità nella sua app, dal nome Discover. Questa si presenta come un feed verticale di video musicali che gli utenti possono scorrere, esprimendo anche un like.

Per coloro che hanno accesso alla funzione, questa si trova nella barra di navigazione nella parte inferiore dell’app Spotify, tra Home e Cerca.

La nuova aggiunta è stata notata per la prima volta da Chris Messina, che ha twittato un video della funzione Spotify Discover in azione. Lo ha descritto come una “versione ridotta” di un feed di video musicali in stile TikTok.

Not only that, @Spotify Discover is basically a pared down version of a TikTok-style feed of vertical music videos (likely using their canvas format) that you can like or skip.#NewSpotify pic.twitter.com/hpOEZ8v9bl — Messina.eth (@chrismessina) November 24, 2021

Messina ha svelato di aver trovato la funzione nella build TestFlight di Spotify, cioè una versione beta per iOS. Questa nuova icona nella barra degli strumenti porta direttamente al feed video quando la si tocca. Per spostarsi nel feed, basta scorrere verso l’alto, proprio come su TikTok.

L’insider ha anche ipotizzato che la funzione potrebbe sfruttare il formato Canvas di Spotify. Infatti, dal video condiviso da Messina sembra proprio i video riprodotti nel feed verticale siano i video Canvas già esistenti degli artisti.

TechCrunch ha chiesto a Spotify ulteriori informazioni sulla funzione, incluso se avesse intenzione di implementarla ulteriormente, se fosse disponibile sia su iOS che su Android, quali mercati avevano accesso alla funzione e altro ancora. La società ha rifiutato di condividere qualsiasi dettaglio sulla funzione, ma ha confermato, tramite una dichiarazione, che stava esplorando l’idea di un feed video verticale.

“A Spotify, conduciamo regolarmente una serie di test nel tentativo di migliorare la nostra esperienza utente“, ha detto un portavoce a TechCrunch. “Alcuni di questi test finiscono per spianare la strada alla nostra esperienza utente più ampia e altri servono solo come studio. Al momento non abbiamo altre notizie da condividere”, hanno aggiunto.

In altre parole, la funzione è ancora in fase di testing e potrebbe non arrivare al pubblico. In passato, Spotify ha testato una funzione Storie che consentiva agli influencer di pubblicare video per lanciare le proprie playlist. Tuttavia quell’opzione non è mai diventata disponibile per tutti gli utenti di Spotify.

