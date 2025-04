Quanti punti ho sulla patente? Come scoprirlo con App IO

News

Martina Pedretti | 8 Aprile 2025

Scopri come verificare quanti punti ha la tua tua patente tramite l’App IO: ecco come fare in modo veloce e intuitivo

Come controllare i punti della patente con l’App IO

Ti sei mai chiesto quanti punti hai sulla patente, magari dopo una multa o una lunga serie di viaggi in auto? Da oggi controllare il saldo dei tuoi punti patente è più facile che mai, grazie all’App IO, l’applicazione dei servizi pubblici digitali in Italia.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha integrato all’interno dell’App IO la possibilità di visualizzare in tempo reale il numero di punti residui sulla propria patente di guida. Una novità utile per tutti gli automobilisti italiani, che fino a poco tempo fa dovevano accedere al Portale dell’Automobilista o chiamare un numero dedicato. Inoltre è possibile controllare le eventuali decurtazioni in seguito a infrazioni, i verbali ricevuti e altri avvisi rilevanti.

Questa nuova funzione si trova nella sezione Servizi dell’app, sotto la voce Motorizzazione Civile – Le mie patenti. Qui è anche integrato IT Wallet, l’area digitale che dal dicembre scorso consente a ogni cittadino italiano di conservare una copia elettronica dei propri documenti.

Una volta concessi i permessi necessari, l’app reindirizza automaticamente al Portale dell’Automobilista. Qui è possibile:

controllare quanti punti sono attualmente presenti sulla patente; consultare i dettagli dei verbali che hanno comportato la perdita di punti (se disponibili); ricevere notifiche e messaggi ufficiali riguardanti la propria situazione da automobilista.

Il saldo punti sulla patente è un’informazione importante per evitare brutte sorprese. Ricordiamo che ogni patente parte da un totale di 20 punti e che, in caso di infrazioni, questi possono diminuire. Al contrario, guidando in modo corretto per due anni consecutivi, si possono guadagnare punti fino a un massimo di 30.

Se ve lo chiedete da tempo, ecco la risposta a come controllare quanti punti avete sulla patente.