Andrea Sanna | 11 Aprile 2025

iPhone

Quale potrebbe essere il costo degli iPhone se prodotti in USA

Se prodotti in USA il costo degli iPhone potrebbe avere una cifra davvero molto elevata. Ecco perché e cosa sta succedendo.

Il costo degli iPhone prodotti in USA

In attesa di capire quando arriverà iOS 19, quali sono le novità e le funzioni che vedremo, concentriamoci ora sugli iPhone. Pensate che il prezzo di uno dei dispositivi Apple potrebbe arrivare a circa 3500 dollari semmai dovesse essere prodotto negli Stati Uniti d’America.

A parlarne gli esperti di tecnologia della CNN che, mentre commentavano le ripercussioni sulle politiche dei dazi pensati dal Presidente americano, Donald Trump. Insieme ai suoi funzionari economici ha fatto la promessa che, a seguito dei dazi, numerosi posti di lavoro nel settore manifatturiero saranno rilocalizzati nel territorio. Questo dunque darebbe lavoro a milioni di americani per la realizzazione degli iPhone e non solo.

Non sembra essere dello stesso avviso Dan Ives, responsabile globale della ricerca tecnologica presso la società di servizi finanziari Wedbush Securities. Ha dichiarato a Erin Burnett della CNN che si tratta semplicemente di una “storia di fantasia”.

Gli iPhone realizzati negli Stati Uniti quindi potrebbero costare tre volte di più rispetto ai 1.000 dollari attuali. Questo perché sarebbe necessario replicare l’ecosistema produttivo altamente complesso e ora presente in Asia.

“Se si costruisce questa (catena di approvvigionamento) negli Stati Uniti con una fabbrica in West Virginia e nel New Jersey, si tratterebbe di iPhone da 3.500 dollari”, ha detto, mentre parlava degli impianti di fabbricazione.

Trasferire anche solo il 10% della propria catena di approvvigionamento negli USA ad Apple arriverebbe a costare circa 30 miliardi di dollari e ben 3 anni. Insomma questa la situazione attuale. Attendiamo sviluppi per capire cosa succederà effettivamente anche per gli iPhone e per tutti gli altri prodotti Apple.