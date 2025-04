News

Andrea Sanna | 8 Aprile 2025

La notizia di oggi ha dell’incredibile! Pare sia in arrivo un sensore che permette di rispondere con la forza del pensiero.

Il sensore che vi farà rispondere al telefono

Da ogni parte del mondo arrivano news dell’ultimo minuto, anche bislacche talvolta. È il caso di questo particolare sensore minuscolo che permetterà di fare cose incredibili. Un esempio? Rispondere a una telefonata in arrivo con la sola forza del pensiero! Sì, non è uno scherzo. Grazie a questi minuscoli apparecchi nascosti tra i capelli e con una capacità di funzione di oltre 12 ore, senza la possibilità di ricarica.

Come si apprende si tratterebbe di una nuova interfaccia con delle micro-puntine che aderiscono sul cuoio capelluto e funzionano sempre, anche quando si corre.

Pnas, la rivista dell’Accademia delle Scienze degli USA ha spiegato che a compiere questo progetto è il gruppo di ricerca capitanato da Kim Hodam, dell’Università Yonsei in Corea del Sud.

Secondo questo studio, durato anni, queste interfacce cerebrali, che comunemente conosciamo come sensore, hanno la capacità di poter cogliere dei segnali dell’attività cerebrale e tradurli poi in azioni vere e proprie. Dal muovere un braccio robotico al poter controllare un dispositivo elettronico.

Successi sono arrivati da quelli impiantati chirurgicamente nel cervelli, ma si tratta di metodi complessi che possono provocare delle problematiche. Ecco perché è nata l’idea del sensore esterno, non invasivo, che vanno posti sulla cute. Al momento però la sensibilità è piuttosto bassa.

Altri dettagli

In Corea questa ricerca ha sviluppato delle placchette di pochi millimetri che si possono inserire tra i follicoli piliferi. Con la presenza di microaghi sono in grado di poter catturare i segnali elettrici prodotti dal cervello nel modo più preciso possibile.

Sei persone hanno già testato questo sensore e hanno controllato semplici interazioni durante delle videochiamate.

Cosa sono stati in grado di fare? Rispondere alle chiamate, ma anche rifiutarle o abbandonarle. Il tutto grazie a questi sensori e con la sola forza del pensiero. I dati della ricerca dicono sia affidabile nella lettura e nel funzionamento dello strumento per be 12 ore, anche mentre si cammina o si corre.

Presto potrebbero essere commercializzati e questi sensori permetteranno di comunicare con il Pc o smartphone in questo modo.