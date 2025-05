News

Nicolo Figini | 20 Maggio 2025

Streaming

Qual è la piattaforma streaming più utilizzata nel 2024? E quanto tempo gli italiani hanno speso il loro tempo su ognuna di esse? Ecco tutti i dati.

Lo studio sulle piattaforme streaming

Abbiamo a disposizione i dati in relazione a quanto tempo gli italiani hanno passato davanti alle piattaforme streaming più famose nel corso del 2024. A presentare il documento ci ha pensato l’Agicom, facendo prima una distinzione tra quelle a pagamento e quelle gratuite.

LEGGI ANCHE: WhatsApp permette di salvare i messaggi sui Canali

Del primo gruppo hanno fatto parte 15.55 milioni di utenti mensili, con un aumento di quasi mezzo milione rispetto all’anno precedente. Per il secondo gruppo, invece, parliamo di 35.19 milioni di utenti, con un calo minimo rispetto al 2023.

Nello specifico, partendo dai servizi in abbonamento, Netflix ha subito un leggero calo collezionando 8.2 milioni di italiani rispetto agli 8.7 milioni di un anno fa. altre piattaforme hanno invece incrementato le views: Amazon Prime Video con 7.2 milioni (+7.8%), Disney Plus con 3.6 milioni (+2.4%), DAZN con 2.2 milioni (+7%) e NOW con 1.4 milioni (18.1%).

Il rapporto sui servizi di streaming a pagamento comprende anche le ore complessive di permanenza alla visione. Netflix raccoglie 337 milioni, in discesa dai 360 milioni del 2023. Ancora in aumento le altre piattaforme: Prime Video 78 milioni di ore, Disney Plus 34 milioni, DAZN 9 milioni e NOW 5 milioni.

Chiudiamo con quelle gratuite, con particolare riferimento a Mediaset Infinity (28.5 milioni di utenti), Sky (14.3 milioni) e RaiPlay (10.7 milioni). Per quanto riguarda il tempo complessivo passato davanti agli schermi, affermiamo che le ore su Mediaset Infinity sono state 148 milioni, su RaiPlay 115 milioni e su Sky 14 milioni.

Ciò significa che Netflix resta in testa tra le piattaforma a pagamento, nonostante un piccolo calo. Mentre per quelle gratuite al primo posto troviamo Mediaset Infinity.