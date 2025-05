WhatsApp permette di salvare i messaggi nei Canali

News

Nicolo Figini | 20 Maggio 2025

WhatsApp

Questa novità dei Canali di WhatsApp vi permetterà di salvare i messaggi che desiderate. Ecco come funziona.

La novità dei Canali WhatsApp

Torniamo a discutere degli aggiornamenti che WhatsApp riserva ai beta tester prima di diffondere le novità a tutti gli utenti. Questa volta parliamo della versione 2.25.17.7 per Android, come riporta anche il sito wabetainfo.

Chi usa i Canali dell’applicazione di messaggistica istantanea si è senza dubbio accorto che non è possibile segnare come ‘importanti’ i messaggi della chat. Di conseguenza, bisogna sempre tornare indietro manualmente per ritrovare ciò che si sta cercando.

Tra non molto le cose cambieranno perché è stata introdotta la funzione grazie alla quale una stella indicherà come ‘importanti’ questi messaggi. Per attivare la funzionalità basta selezionare il testo che si desidera salvare, toccare i tre punti verticali in alto a sinistra e fare tap sull’icona a forma di stellina.

Da quel momento il messaggio del Canale WhatsApp viene spostato in un elenco dedicato al quale si può accedere altrettanto facilmente. Tale funzione risulta molto utile per eliminare situazione fastidiose, come la ricerca interminabile di un post. Però dovete fare attenzione: se si smette di seguire un Canale, anche tutti i messaggi contrassegnati come ‘importanti’ spariranno.

Questa novità di WhatsApp si va ad aggiungere a quella che riguarda la condivisione dei propri aggiornamenti di Stato con gli altri contatti. Ad oggi non sappiamo con precisione quando verrà rilasciata al grande pubblico, ma ci aspettiamo che non tarderà più di qualche settimana.

Nel prossimo futuro, inoltre, verranno introdotte altre funzioni! Vi raccomandiamo di seguirci per non perdervi tutte le informazioni utili per conoscere quando arriveranno e come funzioneranno.