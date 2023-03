News

Martina Pedretti | 6 Marzo 2023

Il primo telefono cellulare compie 40 anni

Precisamente quarant’anni fa, ovvero il 6 marzo del 1983, veniva presentato al mondo il primo cellulare della storia: il Motorola Dynatac X8000X.

Quello che ai tempi era conosciuto come “brick phone“, viste le sue dimensioni, con una lunghezza di 25 centimetri, e un peso di circa 800 grammi. Il primo cellulare di sempre aveva anche un costo piuttosto elevato, ovvero 3.995 dollari, che con l’attuale inflazione sono traducibili in circa 10.000 euro.

Nonostante il prezzo inaccessibile, vennero vendute 300.000 unità, soprattutto a scopo professionale, in aziende e per lavoratori. Ma come era fatto il Motorola Dynatac X8000X?

Il primo cellulare aveva un’autonomia di circa 30 minuti e per ricaricarsi necessitava di circa 10 ore. Il display monocromo a una riga era decisamente più piccolo della invece ingombrante tastiera, o meglio pulsantiera. La rubrica invece poteva includere un massimo di 30 numeri.

Il primo prototipo fu però utilizzato il 3 aprile 1973 da Martin Cooper, ricercatore ed ex-vicepresidente della Motorola nella prima telefonata mobile della storia a New York, sulla Sixth Avenue, davanti all’hotel Hilton, chiamando il rivale Joe Engel dei Bell Laboratories AT&T.

Ma ecco anche la pubblicità che lo sponsorizzava:

Anche il cinema omaggiò questo nuovo traguardo, dando a Michael Douglas nel film Wall Street del 1987 di Oliver Stone, ambientato nel 1985, proprio il primo cellulare della storia.

Invece oggi stiamo già pensando a quali tipi di funzioni futuristiche ci regalerà il prossimo iPhone 15…