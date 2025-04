News

Nicolo Figini | 16 Aprile 2025

Windows

In queste ultime ore molti utenti hanno segnalato un bug del riconoscimento facciale quando si prova ad accedere al proprio PC dopo l’ultimo aggiornamento di Windows 11. Ecco tutto quello che sta succedendo.

Il bug di Windows 11

Oggi non siamo qui per parlare di novità che riguardano Windows 11, come già accaduto in precedenza, ma di un problema che ha coinvolto diversi utenti in tutto il mondo. Molte persone hanno segnalato la presenza di un bug dopo aver installato l’ultimo aggiornamento con la versione 24H2.

Gli utenti hanno affermato di aver trovato difficoltà nell’accedere ai propri dispositivi con il riconoscimento facciale. Windows Hello è una tecnologia che sfrutta il Face ID per rendere più rapido e semplice il login all’interno del dispositivo di ognuno di noi. Tuttavia, in queste ore ci sarebbero dei malfunzionamenti che hanno portato a un malcontento generale.

Per chi non lo sapesse, Windows 11 utilizza questa tecnologia a infrarossi senza l’obbligo di usare la webcam. La privacy degli utenti viene garantita perché chi vuole coprire la fotocamera più farlo senza dover rischiare di non poter usufruire di tale funzione.

L’aggiornamento in questione ha compromesso tutto ciò e il sistema non riesce più a scansionare i volti. Il bug verrà risolto solamente nel momento in cui i tecnici di Microsoft rilasceranno il nuovo aggiornamento e per il momento gli utenti dovranno accedere al PC manualmente.

Una soluzione possibile, tuttavia, è quella consigliata dall’azienda: installare l’aggiornamento tramite il catalogo di Microsoft Update, come riporta anche il sito Windows Latest, utilizzando il file .msu. In alternativa, è possibile disinstallare l’aggiornamento ma ciò eliminerebbe anche le correzioni di sicurezza. A voi la scelta.